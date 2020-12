WARBURG RESEARCH belässt Hensoldt auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat nach Berichten über einen geplanten Einstieg des Bundes beim Rüstungselektronik-Hersteller Hensoldt die Einstufung der Aktie auf "Buy" mit einem Kursziel von 15,50 Euro belassen. Der Anteilserwerb von 25,1 Prozent unterstreiche die strategische Bedeutung von Hensoldt für die Modernisierung der deutschen Streitkräfte, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit Deutschland als bedeutendem Anteilseigner sei Hensoldt in einer guten Position für anstehende nationale und möglicherweise auch europäische Rüstungsprojekte./mne/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2020 / 08:15 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.