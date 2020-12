KEPLER CHEUVREUX belässt Zurich Insurance Group auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Zurich von 385 auf 395 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Übernahme in den USA sei genau der Deal, auf den er gewartet habe, schrieb Analyst Peter Eliot in einer am Montag vorliegenden Studie. Finanziell sei der Kauf des Sach- und Unfallgeschäfts des US-Konkurrenten Metlife verlockend./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.