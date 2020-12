Maas will mehr Zusammenarbeit mit Lateinamerika in der Corona-Krise

BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Heiko Maas (SPD) hat für mehr internationale Zusammenarbeit zur Bewältigung der Corona-Krise plädiert. "Diese Pandemie bekommen wir nur mit globalen Ansätzen in den Griff", sagte Maas zum Auftakt eines informellen Treffens der EU-Außenminister mit ihren Amtskollegen aus Lateinamerika und der Karibik. Maas kündigte den Aufbau eines zentralen, transnationalen Instituts für den Kampf gegen Infektionskrankheiten in Lateinamerika an. Mit der partnerschaftlichen Zusammenarbeit der Weltregionen solle erreicht werden, dass alle gestärkt aus der Pandemie hervorgehen. An dem virtuellen Treffen nahmen auch der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell und der argentinische Außenminister Felipe Solá teil./cn/DP/eas