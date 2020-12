Mönchengladbach (ots) - Der Abgasskandal erfasst nun endgültig auch die

Reisemobilbranche. Die Deutsche Umwelthilfe (DHU) hat nun in einem Gutachten

festgestellt, dass zwei Fiat-Reise- beziehungsweise Wohnmobile der Abgasnorm

Euro 5 die zulässigen Werte für den Ausstoß von giftigen Stickoxiden "bei

Weitem" übersteigen. Aufgrund der Kaufpreise solcher Reise- und Wohnmobile

können die wirtschaftlichen Schäden sehr groß sein. Eigentümer sollten daher die

Möglichkeit der Betrugshaftungsklage dringend prüfen, um keine wirtschaftlichen

Nachteile zu erleiden, sondern ihr Recht durchzusetzen.



Der Dieselskandal bei Fiat Chrysler (FCA) geht in die nächste Runde. Die

Deutsche Umwelthilfe hat ganz aktuell ein Gutachten fertiggestellt. Dabei wurden

zwei Fiat-Reisemobile der Abgasnorm Euro 5 untersucht. Beide überschritten die

zulässigen Werte für den Ausstoß von giftigen Stickoxiden "bei Weitem",

notierten die Gutachter. Federführend war Axel Friedrich, ehemals

Abteilungsleiter Verkehr und Lärm beim Umweltbundesamt. Die Messwerte für die

Wohnmobilmotoren sind sehr hoch. Der Ducato 150 Multijet (Pilote G700G),

überschreitet den erlaubten Stickoxidgrenzwert im realen Fahrbetrieb um den

Faktor 6,9, der Ducato 150 Multijet (Dethleffs T7150) um das 9,9-Fache.





Die Geschichte begann bereits im Sommer diesen Jahres: Im Juli haben dieStrafverfolgungsbehörden in Deutschland, Italien und der Schweiz Razzien bei demAutobauer Fiat Chrysler (FCA) und seinem Schwesterkonzern CNH Industrialdurchgeführt. Es steht der Vorwurf im Raum, dass der internationale Autobauer ineiner ganzen Reihe von Modellen in den Jahren 2014 bis 2019 sollen unzulässigeAbschalteinrichtungen verbaut haben soll. Die betroffenen Dieselmotoren mit denAbgasnormen Euro 5 und 6 sind in einer ganzen Reihe von Fiat-, Jeep- undAlfa-Romeo-Fahrzeugen vom Kleinwagen bis zum Transporter und zudem auch inModellen von Iveco verbaut."Das Gutachten versetzt den Fiat-Dieselskandal nun richtig in Bewegung. Es kannkaum noch Zweifel daran geben, dass auch bei Reise- und Wohnmobilen muntermanipuliert worden ist, um die Emissionswerte zu fälschen", erklärt derMönchengladbacher Rechtsanwalt Dr. Gerrit W. Hartung von der Dr. HartungRechtsanwaltsgesellschaft mbH ( http://www.hartung-rechtsanwaelte.de/ ). DieKanzlei befasst sich ausschließlich mit Anleger- und Verbraucherschutzthemen undhat sich auf die Beratung von Betroffenen des Abgasskandals spezialisiert. Dr.Gerrit W. Hartung gilt als "Dieselanwalt" der ersten Stunde.Die Staatsmacht ist bereits aktiv. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt verdächtigtdie beiden Fahrzeughersteller, bei einer ganzen Reihe von Modellen in den Jahren