Hanstone Gold informiert über Zweitlisting an der Börse Frankfurt unter dem Börsensymbol HGO, FWB

Vancouver, British Columbia, Kanada, 14. Dezember 2020, Hanstone Gold Corp. (TSX.V: HANS, & FWB: HGO) („Hanstone“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass die Aktie des Unternehmens in den Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) aufgenommen wurde und hier unter dem Börsenkürzel HGO notiert.

Ray Marks, President und Chief Executive Officer von Hanstone, erklärt:

„Nach dem nordamerikanischen Ressourcensektor kann sich Hanstone mit seiner Notierung an der Börse Frankfurt nun auch den Anlegern in Übersee entsprechend präsentieren. Die Unternehmensführung ist mit dieser aktuellen Notierung sehr zufrieden und freut sich schon auf die Zusammenarbeit mit weiteren Partnern, die das Unternehmen mit der Übersetzung ins Deutsche sowie weiteren marktbezogenen Dienstleistungen unterstützen werden. Dieses zusätzliche Listing steht im Einklang mit den Bemühungen von Hanstone, sich laufend weitere Wachstumschancen und Präsenzmöglichkeiten zu sichern.“

Die Frankfurter Wertpapierbörse ist eine der ältesten Börsen der Welt. Ihre Wurzeln reichen bis ins Mittelalter zurück und legten den Grundstein dafür, dass sich Frankfurt zu einer wichtigen Wirtschaftsdrehscheibe entwickeln konnte.

Die Handelsaktivitäten des Unternehmens in Deutschland (Euro) sehen Sie online auf

https://www.boerse-frankfurt.de/equity/hanstone-gold-corp

Über Hanstone:

Hanstone ist ein auf Edel- und Basismetalle spezialisiertes Explorationsunternehmen, das sich im Rahmen seiner Tätigkeit derzeit auf die Projekte Doc und Snip North konzentriert. Diese Projekte befinden sich in strategisch günstiger Lage im Herzen der hochgradig mineralisierten Region Golden Triangle in der kanadischen Provinz British Columbia. Die Region Golden Triangle beherbergt zahlreiche aktive und stillgelegte Produktionsbetriebe sowie mehrere große Lagerstätten, die kurz vor dem Stadium der potenziellen Erschließung stehen. Das Unternehmen hat sich eine Option auf den Erwerb sämtlicher Rechte am 1.704 Hektar großen Projekt Doc gesichert und besitzt bereits sämtliche Rechte am 3.336 Hektar großen Projekt Snip North. Hanstone verfügt über ein äußerst erfahrenes Team aus Branchenspezialisten, die eine Erfolgsbilanz in der Entdeckung von Goldlagerstätten sowie der Erschließung von Mineralexplorationsprojekten, von der Auffindung bis hin zur Errichtung eines Produktionsbetriebs, vorweisen können.