KEPLER CHEUVREUX belässt ASTRAZENECA auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 9200 Pence belassen. Mit Blick auf die Übernahme von Alexion dürften sich die Geister scheiden, schrieb Analyst David Evans in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Deal bringe einen starken Ergebnisbeitrag und bedeute weiter branchenbestes Wachstum bis 2025. Die wichtigste Frage der Anleger werde aber sein, warum die Übernahme überhaupt nötig werde./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.