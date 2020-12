HAUCK & AUFHÄUSER belässt Zeal Network auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Zeal Network auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Beim Online-Lotteriekonzern dürfte sich 2021 das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) aus eigener Kraft mehr als verdoppeln, schrieb Analystin Marie-Therese Grübner in einer am Montag vorliegenden Studie. Ein besserer Produktmix sollte die Bruttomarge verbessern. Gleichzeitig sollte der Zusammenschluss mit Lotto24 Kostensynergien in Höhe von rund 57 Millionen Euro generieren./mne/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2020 / 08:24 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.12.2020 / 08:30 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.