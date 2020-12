DGAP-News: MBH Corporation Plc / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

MBH CORPORATION PLC SETZT WACHSTUM MIT 12. AKQUISITION IM JAHR 2020 DURCH ÜBERNAHME VON VICTORIA GOSDEN TRAVEL FORT



14.12.2020 / 13:49

London, 14. Dezember 2020, Die MBH Corporation plc (MBH), eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, erweitert ihr Transportsegment mit der jüngsten Akquisition von Victoria Gosden Travel Limited (VGT). Mit diesem neuen Schritt in einem äußerst aktiven Jahr und der damit 12. Akquisition in 2020 sowie der 4. innerhalb der letzten 6 Wochen, schließt das Unternehmen das Jahr mit zahlreichen Aktivitäten ab. VGT folgt ADT Taxis in MBHs Transportsegment und steigert den Pro-Forma-Umsatz der MBH-Portfoliounternehmen auf 104 Mio. GBP für das Geschäftsjahr 2020.