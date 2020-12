Schindler kooperiert mit L&T Technology Services für digitale und technische Transformation

Karl Heinz Bauer, Chief Technology Officer (CTO),Schindler, sagte: „Als globaler Akteur in der Aufzugs- und Fahrtreppenindustrie nutzen wir die neuen digitalen Technologien, um unseren Kunden klassenbeste Lösungen anzubieten. Wir freuen uns auf die Synergien, die sich aus unserer zukünftigen Zusammenarbeit mit LTTS ergeben.“

Prabhakar Shetty, Global Head of Digital Manufacturing Services bei L&T Technology Services, sagte: „Innovationen wie die digitale Zwillingstechnologie, Build to Automation und die Fortschritte bei der drahtlosen Konnektivität beschleunigen die Einführung der Industrie 4.0. Schindler ist ein Pionier in der Aufzugs- und Fahrtreppenindustrie, und durch diese Allianz verpflichten wir uns, Schindler dabei zu unterstützen, Innovationen des neuen Zeitalters mit traditioneller Technik in Einklang zu bringen.“

Über L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services Limited (LTTS) ist eine börsennotierte Tochtergesellschaft von Larsen & Toubro Limited, die sich auf Engineering- und F&E-Dienstleistungen (Engineering and R&D, ER&D) für Kunden auf der ganzen Welt konzentriert. Wir bieten Beratungs-, Planungs-, Entwicklungs- und Prüfdienste entlang des gesamten Lebenszyklus der Produkt- und Prozessentwicklung an. Zu unseren Stammkunden gehören 69 Fortune-500-Unternehmen und 53 der weltweit führenden ER&D-Unternehmen aus den Bereichen Industrieprodukte, Medizinprodukte, Transport, Telekommunikation und Hi-Tech sowie der Prozessindustrie. Unser Firmensitz befindet sich in Indien, und wir haben mehr als 15.900 Mitarbeiter, die in 17 globalen Designzentren, 28 globalen Verkaufsbüros und 52 Innovationslabors tätig sind (Stand: 30. September 2020). Weitere Informationen finden Sie unter https://www.ltts.com/.

