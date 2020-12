Cornelia Ballwießer wird neue Acting CFO bei der Progress-Werk Oberkirch AG, kurz PWO. „Sie übernimmt damit schon jetzt die Aufgaben von Bernd Bartmann, der nach 15 erfolgreichen Jahren als CFO von PWO zum 31. Dezember 2020 aus dem Gremium ausscheidet und in den Ruhestand tritt”, teilt das Unternehmen am Montag mit.Ballwießer, deren Vertrag bis Ende Oktober 2023 läuft, gehört dem PWO-Vorstand seit dem 1. November 2020 an ...