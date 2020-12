STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Gaming-Aktie fällt weiter - Minus 40% in einer Woche

Zum Wochenstart zeigt sich der DAX freundlich und notiert 1,25% im Plus. Positive Meldungen von BioNTech und Pfizer können den deutschen Leitindex stützen. So starten Pfizer und BioNTech heute mit den ersten Impfungen in den USA. Diese Nachricht scheint Anleger trotz des Unsicherheitsfaktors Brexit heute zum Einstieg zu bewegen. Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger

1. CD Projekt Red (WKN: 534356)

Auch am Montag präsentiert sich die Aktie des polnischen Spiele-Herstellers CD Projekt Red unter sehr hohen Umsätzen weit im Minus. Große Probleme beim kürzlich eingeführten Spiel „Cyberpunk 2077“ machen nicht nur den „Zockern“ Sorge. Auch Anleger nehmen Reißaus. Die Papiere, die heute zeitweise knapp 20% verlieren, büßen auf Wochensicht fast 40% an Wert ein. 2. BioNTech (WKN: A2PSR2)

Für gute Laune bei Stuttgarter Anlegern sorgen indes die Papiere des Mainzer Biotech-Unternehmens BioNTech. Die Aktie notiert heute leicht im Plus. Grund dafür ist die Nachricht über den Auslieferungsstart des mit Pfizer entwickelten Impfstoffs in den USA. 3. CureVac (WKN: A2P71U)

Deutlich im positiven Terrain notiert die Aktie des Tübinger Unternehmens CureVac. Die Firma kündigte heute den Start einer entscheidenden Impfstoff-Studie für die Zulassung ihres Wirkstoffs an. Mit Ergebnissen wird bis zum März kommenden Jahres gerechnet. Die Aktie reagiert positiv und notiert knapp 6% im Plus.

Es wird Zeit von "buy and hold" auf "buy and hold and check" umzuschwenken sagt Finanzexperte Christian W. Röhl. Wo ist es Zeit Gewinne zu realisieren - welche Werte sollen im Depot bleiben? Seine Tipps für einen "Frühjahrsputz im Depot zur Weihnachtszeit" und warum Anleger Helthcare innovation im Blick haben sollten. Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=LMkDLGpriv4

Euwax Sentiment Index

Der Euwax Sentiment notiert im bisherigen Handelsverlauf durchgängig im negativen Bereich. Zu Handelsbeginn erreichte er mit -70 einen deutlichen Extremwert. Die Anleger scheinen durch die aktuellen Geschehnisse stark verunsichert zu sein.

Trends im Handel

1. Knock-out Call auf den E-Mobilitäts Batterie Index (WKN MC2G7K) Die Elektromobilität elektrisiert auch heute die die Anleger. Auf den E-Mobilitäts Batterie Index kaufen die Anleger einen Knock-out-Call. Der Index notiert bei 323,11 Euro. Mit einer Knock-out-Barriere von gegenwärtig 56,82 Euro und einem Basispreis von 54,72 Euro beträgt der Abstand zum Knock-out mehr als 80%. 2. Knock-out-Call auf NIO (WKN TT3ZC6)

Bei einem Knock-out-Call auf den Elektroautomobilhersteller NIO halten sich die eingehenden Kauf- und Verkaufsorders in etwa die Waage, während es für die NIO-Aktie um 6,05% auf 32,30 Euro ordentlich nach unten geht. 3. Call-Optionsschein auf Amazon (WKN MC826E)

Bei den Optionsscheinen finden auch im heutigen Handelsverlauf in dem Call-Optionsschein auf Amazon die meisten Preisfeststellungen statt. Laut Auskunft unseres Händlers dominieren im bisherigen Handelsverlauf die eingehenden Kauforders. Die Amazon-Aktie notiert mit 2.585 Euro um 0,49% höher.

