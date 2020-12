Fidelity International engagiert sich bei humanitärer Krise auf See

Kronberg / Zürich / Wien (ots) - Fidelity International ruft Regierungen und

Unternehmen auf der ganzen Welt zu gemeinschaftlichem Handeln im Kampf gegen

eine sich entwickelnde humanitäre Krise in der Seeschifffahrt auf.



Wegen der Corona-Pandemie sitzen weltweit etwa 400.000 Seeleute auf ihren

Schiffen in Häfen fest und dürfen nicht von Bord. Für viele von ihnen dauert der

Arbeitseinsatz bereits deutlich länger als branchenüblich, für manche schon über

15 Monate, was die gesetzliche Höchstgrenze von acht Monaten weit übersteigt.

Nicht nur sind sie wegen der damit verbundenen Isolation und Trennung von ihren

Familien einem erhöhten Risiko psychischer Gesundheitsprobleme ausgesetzt.

Vielmehr wirft die Situation auch Fragen zum sicheren Umgang mit der Ladung auf.





"Als globaler Vermögensverwalter, der in einige der größten Unternehmen der Weltinvestiert, stehen wir in der Verantwortung, mit unseren Portfoliounternehmenauch über dieses Thema zu sprechen", sagt Flora Wang, zuständig für nachhaltigesInvestieren bei Fidelity International. "Auch wir haben keine Antwort auf alleFragen. Wir sind jedoch überzeugt, dass Regierungen und Unternehmen gemeinsameine Lösung herbeiführen können.Daher haben wir uns mit einem Schreiben weltweit an 30 unsererPortfoliounternehmen aus der Schifffahrts-, Fracht-, Luftfahrt- undEinzelhandelsbranche gewandt. Darin fordern wir sie auf, bei den internationalenBemühungen, die Notlage der Seeleute zu beenden, eine Vorreiterrolle zuübernehmen."Fidelity International ist überzeugt, dass die Einstufung von Seeleuten alssystemrelevant und eine gemeinsame Strategie zur Bewältigung der logistischenund finanziellen Herausforderungen dazu beitragen werden, diesem unhaltbarenZustand ein Ende zu bereiten.Terence Tsai, für die Schifffahrt zuständiger Analyst bei FidelityInternational, erläutert: "Die internationale Schifffahrt ist der Lebensnerv derWeltwirtschaft. Rund 90 Prozent des Welthandels erfolgen über sie. Ob Güter destäglichen Bedarfs oder Rohstoffe: Seeleute liefern, was wir brauchen, um dieWelt am Laufen zu halten. Die Schifffahrt leistet einen unverzichtbaren Beitragim Kampf gegen die Corona-Pandemie. Dennoch wird die Arbeit der Seemänner und-frauen nicht als systemrelevant anerkannt. Dies ist einer der Knackpunkte, dieverhindern, dass Crews die Heimreise antreten können.Würden Seeleute als "systemrelevant" eingruppiert, wären sie vonReisebeschränkungen befreit und könnten in verschiedenen Häfen an und von Bordgehen. Dies würde zahlreiche Hindernisse aus dem Weg räumen wie