Pfund Sterling steigt wegen Hoffnung auf Brexit-Deal

Die Brexit-Situation hat sich in den letzten Stunden deutlich verbessert. Die Verhandlungen wurden verlängert und der Brexit-Chefunterhändler der Europäischen Union, Michel Barnier, und von der Leyen, die Chefin der Europäischen Kommission, äußern sich positiv zu den laufenden Verhandlungen (wenn auch mit einer gewissen Vorsicht). Allerdings gibt es keine spezifischen Kommentare aus dem Vereinigten Königreich, obwohl britische Medien beklagten, dass in den letzten 2 Jahren Handelsabkommen mit fast 60 Ländern abgeschlossen wurden, was einem Wert von fast 200 Mrd. GBP entspricht. Man sollte jedoch bedenken, dass im Falle der EU die Situation nicht so einfach ist. In diesem Fall sind die EU-Länder der größte Handelspartner Großbritanniens. Im vergangenen Jahr exportierte Großbritannien Produkte und Dienstleistungen im Wert von 294 Mrd. GBP und importierte 374 Mrd. GBP. Außerdem will die Europäische Union selbst nicht unbedingt die gleichen Handelsbeziehungen aufrechterhalten wie bisher. Wie kommt das? Eine unveränderte Beibehaltung der Bedingungen würde den Euroskeptikern aus anderen Ländern grünes Licht geben. Es ist daher nicht zu erwarten, dass es nur auf europäischer Seite zu Zugeständnissen kommt.

Inzwischen notiert GBPUSD über der 1,3400-Marke und über dem 78,6% Retracement der letzten Korrektur. Das Paar wird immer noch in einer wichtigen Widerstandszone gehandelt, deren obere Grenze durch die 2-Jahres-Hochs markiert wird. Quelle: xStation 5



