FinLab investiert in die AlgoTrader AG

FinLab und der Blockchain-Entwickler Block.one investoeren über ihren gemeinsamen FinLab EOS VC Fund einen nicht konkret bezifferten siebenstelligen Betrag in die AlgoTrader AG, die im Rahmen einer Finanzierungsrunde 5,2 Millionen Schweizer Franken einnimmt. „Die Serie-A-Runde wird von der Credit Suisse Entrepreneur Capital Ltd. angeführt, der sich investiere.ch, Blockchain Valley Ventures und NeueCapital angeschlossen haben”, so ...