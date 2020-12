An der Börse haben reinrassige Start ups Seltenheitswert. TubeSolar, ein Spin-off von Osram, ist so eines. Die beiden Vorstände Jürgen Gallina und Reiner Egner erläutern uns die Equity-Story.

An der Börse haben reinrassige Start ups Seltenheitswert. TubeSolar, ein Spin-off von Osram, ist so eines. Die beiden Vorstände Jürgen Gallina und Reiner Egner erläutern uns die Equity-Story. Alles dreht sich um innovative und patentgeschützte Solarmodule. Röhren, die man sich wie Leuchtstoffröhren vorstellen kann, werden in einem Rahmen zu einem flachen Modul zusammengesetzt. Der Clou: Die Innenseiten der Röhren werden mit Solardünnschichtfolie ausgekleidet. Dabei werden die Röhren mit einem gewissen Abstand voneinander in das Modul eingesetzt. Das macht die Module durchlässig für Licht, Luft, Regen etc.. Die Idee ist nun, landwirtschaftliche Flächen mit diesen Modulen zu überspannen. Das soll eine Doppelnutzung möglich machen: Auf dem Boden wächst das Gemüse, während auf dem „Solardach“ Strom produziert wird. Das Land Bayern fördert die Augsburger TubeSolar mit 10,8 Millionen. Ein Ritterschlag. Das Geld soll dem Aufbau der Fertigungskapazität auf mittelfristig 250 MW jährlich dienen. Außerdem zapfen die Augsburger die Börse an. Noch bis zum 22.12. läuft die Bezugsfrist für eine Kapitalerhöhung um 1 Million Aktien auf 11 Millionen. Mit 10 bestehenden Aktien kann man eine neue zum Preis von 6 Euro beziehen. Aktuell notiert das Papier an der Börse Düsseldorf mit 7 Euro. Marktkapitalisierung 70 Millionen. Über den Onlinebroker Flatex kann man auch ohne Bezugsrechte an der KE teilnehmen. Ausgabepreis auch hier 6 Euro. Das hängt damit zusammen, daß Flatex-Gründer Bernd Förtsch bei TubeSolar beteiligt ist. Der Mehrheitsaktionär garantiert die KE im vollen Umfang. Agrophotovoltaik, so heißt das Zauberwort, steckt noch in den Kinderschuhen. Noch fehlen regulatorische Grundlagen, insbesondere was die Förderung der Stromproduktion angeht. Gemessen an der landwirtschaftlich genutzten Fläche in Deutschland, etwa 13,5 Millionen Hektar, erscheint das Wachstumspotential schier grenzenlos. Ein weiteres Einsatzfeld wären begrünte Dächer. Das Start up erzielt noch keine nennenswerte Umsätze. Investitionen in den Aufbau der Produktion führen im laufenden Turnus zu Verlusten. Eine Analystenstudie sieht schwarze Zahlen 2023. Im Jahr 2025 sollen 168 Millionen durch die Bücher gehen und unter dem Strich 26 Millionen verdient werden. Das ist natürlich alles noch sehr spekulativ, aber das Potential der Agrophotovoltaik ist enorm. Fazit: Spannende Innovation. Mit den für Start ups typischen Risiken.