PRESSEMITTEILUNG



Biohacks GmbH begibt Unternehmensanleihen



* Stark wachsender Anbieter von hochwertigen Functional Food-Produkten begibt Anleihen zur Wachstumsfinanzierung



* Privatplatzierung einer Unternehmensanleihe mit einem Zinssatz von 5,0 % p.a. und einer Laufzeit von 2 Jahren



* Öffentliches Angebot einer weiteren Anleihe mit einem Zinssatz von 3,5 % p.a. und einer Laufzeit von 1 Jahr geplant



* Investoren profitieren vom Megatrend "Biohacking" im Bereich der Ernährung



Düsseldorf, 14. Dezember 2020. Die Biohacks GmbH ("Biohacks", "das Unternehmen"), ein Anbieter von hochwertigen Functional Food-Produkten, begibt eine Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3H20J8) im Volumen von bis zu 8.000.000 Euro im Rahmen einer Privatplatzierung. Das Wertpapier hat einen Zinssatz von 5,0 % p.a. bei einer Laufzeit von 2 Jahren. Mit einer Mindestzeichnung von 100.000 Euro richtet sich die Anleihe an qualifizierte Investoren. Der Emissionserlös soll zur Wachstumsfinanzierung verwendet werden, insbesondere für die internationale Expansion, die Entwicklung neuer Produkte und die Intensivierung des Produktmarketings.

Darüber hinaus plant die Gesellschaft die Emission einer weiteren Anleihe (ISIN DE000A3H20H2) mit einem Volumen von bis zu 999.000 Euro, die sich an Privatanleger richtet. Sie hat einen Zinssatz von 3,5 % p.a. bei einer Laufzeit von 1 Jahr und wird mit einer Stückelung von 1.000 Euro im Rahmen eines öffentlichen Angebots ausgegeben. Das Angebot steht unter anderem unter der Bedingung der Veröffentlichung eines

Wertpapier-Informationsblattes, das voraussichtlich am 21. Dezember 2020 durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gestattet wird. Das rechtlich maßgebliche Wertpapier-Informationsblatt (WIB) und die Anleihebedingungen stehen voraussichtlich ab dem 21. Dezember 2020 auf https://anleihe.biohackscompany.com als Download zur Verfügung.

Torsten Schwehm, Geschäftsführer der Biohacks GmbH:

"Biohacking ist ein Megatrend im Bereich der Ernährung. Mit der Biohacks-Anleihe investieren Anleger in ein stark wachsendes Unternehmen in einem dynamischen Zukunftsmarkt. Mit leistungssteigernden Produkten aus natürlichen Inhaltsstoffen und einer konsequenten Expansionsstrategie werden wir unseren Marktanteil deutlich ausbauen. Die Platzierung der Unternehmensanleihen versetzt uns in die Lage, das Wachstumstempo deutlich zu steigern. Mittelfristig streben wir einen Jahresumsatz von etwa 90 Millionen Euro bei einer attraktiven Marge an."