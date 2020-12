Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Havn Life Sciences führt eine der ersten präklinischen Studien zu Psilocybin und dem Immunsystem durch Dies ist eine der ersten Studien, in der untersucht wird, wie sich Psilocybin auf das Immunsystem auswirkt, und ist ein notwendiger Schritt, bevor bei der Food and Drug Administration (FDA) ein Antrag auf eine klinische Studie der Phase 1 am …