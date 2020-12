Gratomic wird zum Handel im Marktsegment OTCQB Venture zugelassen

Montag, 14. Dezember 2020, TORONTO, ONTARIO / 14. Dezember 2020 / Gratomic Inc. („GRAT“ oder das „Unternehmen“) (TSXV:GRAT)(FRANKFURT:CB81) (WKN:A143MR) (OTCQB: CBULF) gibt bekannt, dass die Stammaktien des Unternehmens in den Vereinigten Staaten zum Handel im Marktsegment OTCQB Venture zugelassen wurden und dort unter dem Börsenkürzel OTCQB: CBULF notieren. Die Aktien starten am Montag, den 14. Dezember 2020 in den Handel. Anleger in den Vereinigten Staaten finden die aktuellen Finanzdaten sowie die Kursentwicklung von Gratomic im Realtime Level 2-Chart auf www.otcmarkets.com. Die Stammaktien des Unternehmens gelten als „DTC-berechtigt“ und sind damit für den Handel, die Abrechnung und das elektronische Clearing in den USA zugelassen.