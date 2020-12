UniDevice-Chef Christian Pahl stockt sein Managementdarlehen an die Gesellschaft weiter auf. Das Volumen wird auf nun 1,1 Millionen Euro verdoppelt. Pahl wolle damit das weitere Wachstum des Unternehmens fördern, meldet das Unternehmen aus Schönefeld bei Berlin am Montag. Zu den Darlehens-Konditionen nennt UniDevice keine Einzelheiten.In diesem Jahr hatte das Unternehmen bereits diverse Finanzierungsschritte vollzogen. So wurde ...