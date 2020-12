Deutsche Luftfahrt will CO2-neutral werden / BDL legt Masterplan für Klimaschutz im Luftverkehr vor

Frankfurt (ots) - Die Unternehmen der deutschen Luftverkehrswirtschaft haben

einen gemeinsamen Masterplan vorgelegt, um Luftverkehr stärker mit dem

Klimaschutz in Einklang zu bringen. Peter Gerber, Präsident des

Luftverkehrsverbands BDL, Ralf Teckentrup, Präsident des Airlineverbands BDF,

Dr. Stefan Schulte, Präsident des Flughafenverbands ADV und Prof. Klaus-Dieter

Scheurle, CEO der Deutschen Flugsicherung, haben den Masterplan am Montag der

Öffentlichkeit vorgestellt. Darin verpflichten sich die Unternehmen der

deutschen Luftverkehrswirtschaft auf das Ziel eines CO2-neutralen Luftverkehrs.

In dem Masterplan des BDL legt die Branche im Einzelnen dar, mit welchen

Maßnahmen sich die Treibhausgas-Emissionen senken lassen.



Peter Gerber, Präsident des Bundesverbandes der Deutschen

Luftverkehrswirtschaft: "Unser Ziel ist das CO2-neutrale Fliegen. Wir haben

heute konkrete Maßnahmen vorgeschlagen, mit denen wir dieses Ziel erreichen

wollen. Unsere Unternehmen wollen alle Hebel in Bewegung setzen, um

schnellstmöglich weitere Fortschritte zu erreichen. Viele Maßnahmen können wir

nicht allein umsetzen, sondern erfordern eine gemeinsame Kraftanstrengung der

Branche und der Politik. Wir setzen darauf, das gemeinsam voranzubringen und

auch gemeinsam dafür einzustehen."







weltweit für 2,8 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich. Bezogen auf die

weltweite Klimaerwärmung insgesamt beträgt der Anteil des globalen Luftverkehrs

3 bis 5 Prozent. Mit dem heute vorgelegten Masterplan bekennt sich die deutsche

Luftverkehrswirtschaft zu dem Ziel, diese klimaschädlichen Emissionen nachhaltig

zu reduzieren. Denn auch wenn die Erholung des Luftverkehrs deutlich länger

dauern wird als in anderen weltweiten Krisen, wird die Nachfrage nach

Luftverkehr auf lange Sicht weiter steigen.



Der aktuell größte Hebel für Klimaschutz im Luftverkehr ist die ökologische

Flottenmodernisierung. Durch den Austausch von älteren Flugzeugen durch

energieeffizientere Flugzeuge konnten die spezifischen CO2-Emissionen der

deutschen Flugzeugflotten seit 1990 um 44 Prozent gesenkt werden. Mit ihrem

Masterplan legt sich die Branche darauf fest, auf diesem Weg weiterzugehen und

durch Flottenmodernisierung die Emissionen pro Flug weiter um 1 bis 1,5 Prozent

pro Jahr zu senken.



Um darüber hinaus das Ziel des CO2-neutralen Fliegens zu erreichen, will die

Luftverkehrswirtschaft das fossile Kerosin durch einen komplett nachhaltigen

Um darüber hinaus das Ziel des CO2-neutralen Fliegens zu erreichen, will die
Luftverkehrswirtschaft das fossile Kerosin durch einen komplett nachhaltigen
Kraftstoff ersetzen. Gegenwärtig wird ein solcher Kraftstoff noch nicht im







