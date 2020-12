DZ BANK stuft LANXESS AG auf 'Kaufen' Nachrichtenquelle: dpa-AFX Analysen | 14.12.2020, 14:10 | 33 | 0 | 0 14.12.2020, 14:10 |



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2020 / 13:06 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.12.2020 / 13:38 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Lanxess von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 50 auf 70 Euro angehoben. Der Spezialchemiekonzern schlage sich in einem schwierigen Wirtschaftsumfeld wacker, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte lobte das gute Kosten- und Portfolio-Management und hob seine Gewinnschätzungen für 2021 an./tih/jha/

Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Peter Spengler

Analysiertes Unternehmen: LANXESS AG

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

