EUROIMMUN erhält CE-Kennzeichnung für den neuen PCR-Test zur Unterscheidung von COVID-19 und Influenza

„Die Grippesaison und die zweite COVID-19-Welle treffen wie befürchtet zusammen, sodass man zunehmend vor der Herausforderung steht SARS-CoV-2- und Influenzavirus-Infektionen schnell voneinander unterscheiden zu müssen. Beide rufen sehr ähnliche Symptome hervor, was eine Differenzierung zwischen den Erkrankungen erschwert. Hier spielt der Erregerdirektnachweis für eine schnelle und eindeutige Identifizierung der Infektionen eine wichtige Rolle, was wiederum essenziell ist, um die richtige Behandlung und gegebenenfalls weitere erforderliche Maßnahmen einzuleiten “, sagt Dr. Wolfgang Schlumberger, Vorstandsvorsitzender der EUROIMMUN Medizinische Labordiagnostika AG. „Der kombinierte Nachweis für die drei Erreger in einem einzigen Multiparametertest hilft, wertvolle Zeit und Ressourcen in den Laboren zu sparen.“

Der EURORealTime SARS-CoV-2/Influenza A/B rundet das umfangreiche Produktportfolio des Unternehmens für die COVID-19-Diagnostik ab und ist der zweite molekulardiagnostische Test für den Erregerdirektnachweis nach dem CE-gekennzeichneten und durch die FDA per EUA zugelassenen EURORealTime SARS-CoV-2. Er ergänzt PerkinElmers PKamp Respiratory SARS-CoV-2 RT-PCR Panel, das bereits vor Kurzem die CE-Kennzeichnung erhielt.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201214005498/de/