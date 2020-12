Bund und Bahn wollen Schienenlärm weiter senken

BERLIN (dpa-AFX) - In den nächsten zehn Jahren sollen weitere 800 000 Anwohner von Bahnstrecken von Schienenlärm entlastet werden. Dazu sollen Lärmschutzwände gebaut und Hauseigentümer Geld für Schallschutzfenster erhalten. Wie der Bund und die Deutsche Bahn am Montag angkündigten, sollen bis 2030 so jährlich 125 Kilometer Schienenwege lärmsaniert werden. "Die Anwohner entlang der Bahnstrecken haben ein Recht darauf, dass wir sie bestmöglich vor dem Lärm der Schiene schützen", sagte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU).

Viele Anwohner werden aber noch jahrelang auf Lärmschutz warten müssen. 2050 sollen alle betroffenen 6500 Streckenkilometer saniert sein, ein Fünftel des Netzes. "Wir werden zügig planen und bauen", versicherte Bahn-Infraktrukturvorstand Ronald Pofalla.