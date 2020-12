BDZV präsentiert neues Corporate Design erstmals online

Berlin (ots) - Der Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV)

präsentiert mit dem heutigen Relaunch seiner Website gleichzeitig sein neues

Erscheinungsbild. Dies ist die erste Überarbeitung des Corporate Designs seit 20

Jahren. Der Verband wurde 1954 als Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger

gegründet.



"Das neue Logo ist modern, multimedial und in Bewegung - wie der sich

transformierende BDZV selbst", sagte BDZV-Präsident Mathias Döpfner anlässlich

des Starts der überarbeiteten Website.





Die Präsentation des Corporate Designs im Internet ist eine bewussteEntscheidung: "Der Internet-Auftritt ist der erste Kontaktpunkt und die primäreVisitenkarte einer jeden Institution", betonte Alexander von Schmettow , LeiterKommunikation beim BDZV.Für das modernisierte Corporate Design des BDZV zeichnet die Agentur BOROSverantwortlich. Den Relaunch der Website hat die Agentur WE DO umgesetzt. Beideinhabergeführte Agenturen sitzen in Berlin.Das neue Logo finden Sie im Downloadcenter hier(https://www.bdzv.de/service/presse#c1060) .Pressekontakt:Alexander von SchmettowLeiter KommunikationTelefon: 030/ 726298-210E-Mail: mailto:schmettow@bdzv.deAnja PasquayPressesprecherinTelefon: 030/726298-214E-Mai mailto:pasquay@bdzv.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6936/4790561OTS: BDZV - Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger e.V.