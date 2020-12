Potsdam (ots) - - BGH hält Schadensersatzansprüche im VW-Dieselskandal für

verjährt



- Betroffene Verbraucher können dennoch Restschadensersatzansprüche durchsetzen



- BGH-Urteil im Februar könnte die Verjährung von vorn beginnen lassen





Die verantwortlichen Richter am Bundesgerichtshof (BGH) erläuterten heute, dassdie Schadensersatzansprüche im Rahmen des VW-Dieselskandals bereits seit 2019verjährt sind. "Die Rechte von betroffenen Verbrauchern sind dennoch nichtkomplett erloschen. Es besteht die Möglichkeit, Restschadensersatzansprüchedurchzusetzen. Sollte der BGH das Software-Update von VW zudem im Februar alsillegal bewerten, würde die Verjährung sogar von vorn beginnen" , kommentiertder Rechtsanwalt Claus Goldenstein. Er vertritt mit der Kanzlei Goldenstein(http://www.ra-goldenstein.de/) mehr als 24.600 Mandanten im Abgasskandal undist unter anderem für das erste BGH-Urteil in der Sache verantwortlich.Das bedeutet die Entscheidung der BGH-Richter"Die Richter am BGH haben sich heute dahingehend positioniert, dass die Haltervon manipulierten VW-Fahrzeugen mit dem Schummelmotor EA 189 keinen Anspruch aufSchadensersatz haben, wenn sie sich erst im Jahr 2019 oder später juristischgegen diesen Betrug gewehrt haben. Da VW die Öffentlichkeit Ende 2015 über denSkandal informierte, endete die dreijährige Verjährungsfrist am 1. Januar 2019,argumentierten die Richter. Ein endgültiges Urteil in der Sache wird bereitszeitnah erwartet.Für betroffene Verbraucher bedeutet diese Rechtsauffassung, dass sie ihremanipulierten PKW nicht länger gegen die Zahlung von Schadensersatz an VWzurückgeben können. Das Urteil wird mehrere Tausend Kläger betreffen, die imJahr 2019 oder 2020 juristisch gegen VW vorgegangen sind. Für PKW-Besitzer vonmanipulierten Fahrzeugen mit anderen Motoren als dem VW-Motor EA 189 hat dieEntscheidung jedoch keine Relevanz" , erklärt Goldenstein. Er ergänzt:Diese Rechte haben betroffene Verbraucher trotz der Verjährung"Trotz der eingetretenen Verjährung sind die Rechte von betroffenen Verbrauchernjedoch nicht komplett erloschen: Einerseits besteht die Möglichkeit derDurchsetzung von Restschadensersatz. Diese Option hat der Gesetzgebergeschaffen, damit Verbraucher auch nach dem Eintritt der Verjährung noch für diewirtschaftliche Bereicherung durch einen Betrug entschädigt werden. Auf dieseWeise lässt sich bis zu zehn Jahre nach dem Bekanntwerden eines Betruges odereiner sittenwidrigen Schädigung Schadensersatz durchsetzen. Die betroffenen