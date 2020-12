Es hat ja bereits die Runde gemacht, wir sind im Gegensatz zum Mainstream sehr positiv gestimmt auf den Deutschen Autosektor. Unsere Investments stehen tief im Gewinn und werden weiter an Wert zunehmen.

Continental: CON // ISIN: DE0005439004

Wie es war, als wir noch in Pferdekutschen durch die Lande reisten? Gute Nacht, ihr lieben Bandscheiben und Facettengelenke hieß es da wohl, wenn die Räder aus Eisen über das Kopfsteinpflaster rumpelten. Die Einwohner der Stadt Rom, schon immer mit besonderem Einfallsreichtum gesegnet, leiteten deshalb Wasser auf Plätze wie der Piazza Navona, damit die Kutschräder ihrer „Botticelle“ von der Reibungshitze gekühlt wurden und sich dadurch weniger verzogen. Noch einfallsreicher als die Römer sind natürlich die Hannoveraner, das weiß jedes Kind. Dort nahm die „Neue Hannoversche Gummi-Warenfabrik“, Keimzelle der heutigen Continental AG, im Jahr 1871 die Weichgummireifenproduktion auf. Was für eine Wohltat für Bandscheiben und Facettengelenke ist allein das Wort „Weichgummi“ im Zusammenhang mit Rädern - vor allem, als sich im Laufe der Jahre ständig neue Innovationen dazu gesellten wie der 1904 entwickelte Luftreifen mit Profil. Von all dem profitieren unsere Bandscheiben noch heute, weshalb wir hoffen, dass Continental zum aktuellen Umsatz von 50 Milliarden Euro in den kommenden Zeiten ordentlich was draufpackt.

Primärszenario // 66%

Das Wichtigste gleich zu Anfang: Wir sehen die Aktie nach wie vor sehr bullisch und gehen weiterhin von Kurszielen zwischen €200 bis €300 aus, langfristig sogar bis €500. Was wir jetzt gerade sehen ist eine Kurskorrektur. Sie führt die Aktie seit den letzten Novembertagen von einem Widerstand bei €122.00 hinab in unseren seit 5 Wochen berechneten Zielbereich. Diese grüne Box im Chart trägt die Koordinaten €110.20 bis €104.35. Idealerweise im Bereich um €108 planen wir unseren weiteren Einstieg. Von dort erwarten wir einen impulsiven Anstieg, dann auch über den Widerstand bei €122.00 hinaus. Für dieses Szenario berechnen wir die Wahrscheinlichkeit von 66%.

Alternativszenario // 34%

In der Alternative mit einer Wahrscheinlichkeit von 34% erleben wir strukturell nichts anderes. Die Kurskorrektur wird den Wert lediglich etwas tiefer führen auf einen Level um €95.30. Wir haben Ihnen diesen Punkt mit einem grünen alt.2 markiert. In diesem Fall werden wir hier einkaufen.

Mit der Überzeugung eines Predigers sage ich es immer und immer wieder. Der Mainstream wird erst aufwachen, wenn die Kurse nach oben entschwunden sind. 2021 wird ein Knaller Jahr für Dax Werte und gerade der Autosektor steht vor massiven Anstiegen. Wie unten in der Performance Aufstellung zu sehen, sind wir im gesamten Automobilsektor investiert und bereiten uns auf weitere Einstiege vor! Wer jetzt nicht schläft und in Angst verfällt, darf sich zu Weihnachten 2021 über volle Kassen freuen.

