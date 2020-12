Günther macht Corona-Test - Kontakt zu infizierter Person

KIEL (dpa-AFX) - Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat wegen eines Corona-Kontakts bis auf weiteres alle öffentlichen Termine abgesagt. Der Ministerpräsident habe zu einer Person, die inzwischen positiv auf das Coronavirus getestet worden sei, Kontakt gehabt, sagte ein Regierungssprecher am Montag in Kiel. Günther, der stets eine FFP2-Maske in der Öffentlichkeit trage und die Hygieneregeln einhalte, habe bereits einen PCR-Test auf das Virus gemacht. Bis das Ergebnis vorliege, werde Günther auf öffentliche Termine verzichten./mho/DP/eas