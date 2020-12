Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien New York Dow rückt wieder vor in Schlagdistanz zu Rekordhoch Die Aussicht auf einen baldigen Beginn der Impfungen gegen Covid-19 und auf ein milliardenschweres Hilfspaket für die US-Wirtschaft hat zum Wochenbeginn die Aktienkurs an der Wall Street angetrieben. Der Dow Jones Industrial rückte am Montag um …