BERLIN (dpa-AFX) - Die Läden in den Fußgängerzonen machen am Mittwoch dicht, die Lieferdienste der Online-Händler arbeiten am Limit: Wer jetzt noch nicht alle Weihnachtsgeschenke zusammen hat, ist in Schwierigkeiten. Erste Politiker empfehlen bereits auf selbstgebastelte Gutscheine als Präsente umzusatteln. Doch der Handel hat noch eine andere Idee. Die Geschäfte von Ikea, Media Markt, Saturn und Co. sollen zu Abholstellen für online bestellte Waren werden.

Der Handelsverband Deutschland (HDE) dringt darauf, den Einzelhändlern im Shutdown die Übergabe von im Internet bestellter Ware - im Fachjargon Click and Collect genannt - in den eigentlich geschlossenen Läden zu erlauben. "Click and Collect kann ein wichtiger Beitrag für viele Händler sein, besser durch diese Krise zu kommen", sagte am Montag HDE-Sprecher Stefan Hertel der Deutschen Presse-Agentur. Den Weg dazu müssten die Bundesländer in ihren Corona-Verordnungen freimachen.

Unterstützung bekam der Verband von den Elektronikketten Media Markt und Saturn und dem Möbelhändler Ikea. Ein Sprecher der Elektronikketten betonte, schon in der ersten Corona-Welle habe sich gezeigt, dass es möglich sei, beim Abholen von vorab bestellter Ware den Gesundheitsschutz für Kunden und Mitarbeiter durch speziell eingerichtete Abholstationen zu gewährleisten. Gleichzeitig biete Click and Collect den stationären Händlern die Möglichkeit, sich in der Krise besser im Wettbewerb gegen reine Onlinehändler zu behaupten. Und es entlaste die Lieferdienste, die vor Weihnachten ohnehin am Anschlag arbeiteten. Auch Deutschlands größter Möbelhändler Ikea wünschte sich die Möglichkeit, seine riesigen Verkaufshäuser im Shutdown zumindest als Abholstationen nutzen zu können.

Click and Collect: Politik ist sich nicht einig



In der Politik stieß der Vorschlag allerdings auf ein geteiltes Echo. Die baden-württembergische Landesregierung hält nach den Worten eines Regierungssprechers überhaupt nichts von Abholangeboten im Handel. "Abholmöglichkeiten jenseits der Gastronomie wären kontraproduktiv", sagte er der dpa am Montag. "Je mehr Ausnahmen wir machen, desto länger brauchen wir, bis die Infektionszahlen deutlich runter sind, desto länger dauert das Elend des Lockdowns, desto länger müssen die Geschäfte zubleiben."