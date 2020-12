Berlin (ots) - Die genossenschaftlich orientierten Unternehmen der Agrar- undErnährungswirtschaft sind bisher im Vergleich zu anderen Teilen der Wirtschaftinsgesamt gut mit den Folgen der Corona-Pandemie zurechtgekommen. DiesesZwischenfazit hat der Deutsche Raiffeisenverband (DRV) während seinerMitgliederversammlung gezogen. Diese fand zum ersten Mal ausschließlich digitalstatt. "Einige dieser Herausforderungen, wie die zum Teil dramatische Situationauf dem Schlachtschweinemarkt, bestehen weiterhin. Dennoch können wir schonheute sagen, dass sich unsere Mitgliedsunternehmen in der Krise bewährt und ihreSystemrelevanz unter Beweis gestellt haben", so DRV-Präsident Franz-JosefHolzenkamp.Die Auswirkungen der Pandemie haben die circa 2.000 im DRV vereintengenossenschaftlichen Unternehmen unterschiedlich getroffen. Je nachdem, aufwelche Geschäftsfelder sie spezialisiert sind, spüren sie die Auswirkungen derCorona-Pandemie mehr oder weniger. "Stärker getroffen sind Unternehmen, für diedie Gastronomie ein wichtiger Kunde ist. Das gilt unter anderem im Bereich Wein,aber auch für Kartoffeln sowie Milch und Milchprodukte", so Holzenkamp.