Der VW-Abgasskandal ist fünf Jahre alt – und schon wieder geht es um den Betrug bei einem VW-Dieselmotor. Dieses Mal wurden auffällige Abgaswerte beim EA288 festgestellt – dem Nachfolger des Skandalmotors EA189.

Nach Recherchen des ARD-Politikmagazins Report Mainz gäbe es Hinweise, dass auch der Dieselmotor EA288 von Volkswagen eine Abschalteinrichtung enthält. Für den VW-Bus T6 gibt es bereits einen amtlichen Rückruf des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) – für weitere Modelle, die ebenfalls mit einem EA288-Motor fahren, noch nicht. Sowohl VW als auch das KBA erklären, dass es in dem Motor keine illegale Abschalteinrichtung gäbe. Das sehen erste Gerichte bereits anders: 16 deutsche Landgerichte haben die Volkswagen AG bereits wegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung (§ 826 BGB) verurteilt. In allen 16 Fällen ging es um den Motor EA288.

Journalisten des Report Mainz hatten den Ingenieur Martin Pley bei einem Abgastest begleitet. Untersucht wurde ein Golf 7 Mit dem Dieselmotor EA288 der Abgasnorm Euro 5. Der Test auf der Straße ergab: Der Golf 7 stößt weit mehr schädliche Stickoxid-Emissionen aus als auf dem Prüfstand der Zulassungsbehörde.

Der Hintergrund: Das VW-Fahrzeug erkennt, ob es sich in einer künstlichen Testsituation oder auf der Straße befindet – anhand der Außentemperatur. Behilflich sind dabei Temperatursensoren. Diese Form der Abschalteinrichtung nennt die Autoindustrie „Thermofenster“, die bereits auch bei anderen Automarken nachgewiesen werden konnte. Auf diese Weise wird erreicht, das Fahrzeuge mit Thermofenster auf dem Prüfstand die geltenden Emissionsgrenzwerte einhalten und so die Zulassung für den Straßenverkehr erhalten. Im Normalbetrieb wird die Abgasreinigung jedoch heruntergefahren und die Emissionswerte steigen – weit über den gesetzlichen Rahmen hinaus. Die Autohersteller begründen das mit dem Motorschutz.

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) prüft aktuell, ob dieses Vorgehen gegen europäisches Recht verstößt. Die EuGH-Generalanwältin stufte das Thermofenster im Frühjahr 2020 als illegal ein; ein Urteil der EuGH-Richter steht noch aus.

KBA miss zehnmal höhere Stickoxidwerte beim Golf 7

Auch das Kraftfahrt-Bundesamt hatte den Golf 7 mit EA288-Motor bereits untersucht – und zwar schon 2016. Damals stellte die Behörde fest, dass der Wagen rund zehnmal mehr Stickoxide ausstieß als auf dem Prüfstand. Dennoch sah sich das KBA, das dem Bundesverkehrsministerium untersteht, nicht gezwungen, einen Rückruf zu veranlassen. Report Mainz fragte beim Kraftfahrt-Bundesamt nach, wie das zu begründen sei, woraufhin das Amt in Flensburg erklärte, „dass keine als unzulässig einzustufenden Abschaltvorrichtungen festgestellt werden konnten“. Eine nähere Erklärung gab es nicht. Trotz fehlender behördlicher Rückrufe stehen viele Landgerichte aufseiten der Verbraucher und sprechenden ihnen eine Entschädigung zu.

