TEHERAN/BRÜSSEL/BERLIN (dpa-AFX) - Die Hinrichtung des iranischen Regimekritikers Ruhollah Sam hat zur Absage eines europäisch-iranischen Wirtschaftsforums geführt. "Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben entschieden, nicht teilzunehmen", erklärte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Montag am Rande von Gesprächen in Berlin. Die Online-Konferenz, die an diesem Montag beginnen sollte, werde unter den derzeitigen Umständen nicht stattfinden.

Der iranische Regimekritiker Sam war im Juni in Teheran zum Tode verurteilt und am Samstag hingerichtet worden. Dem 47-Jährigen wurde vorgeworfen, mit seiner Webseite "Amad News" Propaganda gegen die iranische Führung betrieben und Menschen zu teilweise gewaltsamen Protesten angestiftet zu haben. Der Blogger wurde Medienberichten zufolge von iranischen Sicherheitskräften ins Nachbarland Irak gelockt, im Herbst vergangenen Jahres dort festgenommen und in den Iran gebracht.

Für Irans Präsident Hassan Ruhani ist die Hinrichtung als Grund für die Absage des Forums eigenen Worten zufolge nicht nachvollziehbar. "Die iranische Justiz ist unabhängig und ihre Urteile werden nach internen und nicht externen Kriterien gefällt", sagte Ruhani in einer Pressekonferenz am Montag. Im Iran wurde die Absage des dreitägigen Wirtschaftsforums unterdessen auf die EU-Kritik an der Hinrichtung zurückgeführt. Im Zusammenhang damit waren am Sonntag bereits der deutsche Botschafter und der Geschäftsträger der französischen Botschaft in Teheran ins Außenministerium einbestellt und Protest wegen Einmischung der EU in die internen Angelegenheiten übermittelt worden.

Gegen diese Darstellung spricht allerdings, dass das Wirtschaftsforum für den Iran als immens wichtig gilt. An ihm sollten neben Vertretern der EU mehr als 3000 Unternehmer teilnehmen. Der Iran hofft, dass nach dem Sieg Joe Bidens bei der US-Präsidentenwahl die USA zum Wiener Atomabkommen zurückehren und ihre Sanktionen gegen den Iran aufheben werden. Diese hindern derzeit auch europäische Unternehmen daran, mit dem Iran Geschäfte zu machen.

US-Präsident Donald Trump war 2018 aus dem internationalen Atomabkommen mit dem Iran ausgestiegen und hatte drakonische Sanktionen gegen die Islamische Republik verhängt. Seitdem steckt das ölreiche Land in einer akuten Wirtschaftskrise, die seit Februar dieses Jahres durch die Corona-Pandemie noch verschärft wurde./str/fmb/DP/eas