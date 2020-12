Hunter Technology willigt in Übernahme von Finfabrik ein

Nicht zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten oder über US-Nachrichtendienste bestimmt

VANCOUVER, BC – 14. Dezember 2020 – Hunter Technology Corp. (TSX-V: HOC; OTCQB: HOILF; WKN: A2QEYH, FWB: RWPM, ISIN: CA4457371090) („Hunter“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Unterzeichnung einer Absichtserklärung (die „Absichtserklärung“) mit der Firma FinFabrik Limited in Hongkong („FinFabrik“) und den Eigentümern der Mehrheit des in Umlauf befindlichen Aktienkapitals von FinFabrik (die „Mehrheitseigentümer“) bekannt zu geben. Die Vertragsparteien der Absichtserklärung haben eingewilligt, sich aus wirtschaftlicher Sicht nach angemessenen Kräften um die Aushandlung und den Abschluss einer finalen Kauf- bzw. Verkaufsvereinbarung (die „Kaufvereinbarung“) für eine Transaktion (die „Transaktion“) zu bemühen, in deren Rahmen Hunter sämtliche ausgegebenen und ausstehenden Aktien von FinFabrik für eine Gesamtbruttosumme von 12.000.000 US-Dollar erwirbt. Die Kaufsumme wird über die Ausgabe von 13.333.333 Stammaktien von Hunter („Hunter-Aktien“) zu einem vorab festgelegten Preis von jeweils 0,90 USD pro Hunter-Aktie abgegolten.

„Wir freuen uns sehr auf die Partnerschaft mit dem Team von FinFabrik“, erklärt Andrew Hromyk, CEO von Hunter. „Dank seiner Erfolgsbilanz in der Entwicklung von wirtschaftlichen Softwareprodukten ist Hunter in der Lage, unsere Plattformen OilEx und OilExchange besonders rasch in den Markt einzuführen und gleichzeitig neue Umsatzzuwächse quer über das bestehende und ausgereifte geistige Eigentum, das FinFabrik entwickelt hat, anzukurbeln.“

Über FinFabrik

Die im Jahr 2016 gegründete Firma FinFabrik ist ein Finanztechnologieunternehmen mit Sitz in Hongkong, das Institutionen, professionelle Anleger und verwaltetes Kapital in einer neuen Ära mit digitalen Marktplätzen unterstützt.

FinFabrik kann auf die Entwicklung zahlreicher Softwarelösungen zur Effizienzsteigerung in komplexen Märkten verweisen. In den skalierbaren Anwendungen der Firma sind die Emission, der Geschäftsabgleich und die Abrechnung in einem End-to-End-Verfahren zusammengefasst. Dies verbessert den Zugang und die Nutzererfahrung für Gegenparteien, automatisiert manuelle Prozesse und beschleunigt Abschlüsse, indem Marktplätze mit mehr Liquidität und einer breiten Beteiligung ausgestattet werden.