Mercy Ships kündigt den Rücktritt des Vorsitzenden seines internationalen Aufsichtsrates, Myron Ullman an, der maßgeblich dazu beigetragen hat, die Vision von Mercy Ships umzusetzen, den am meisten benachteiligten Menschen der Welt Hoffnung und Heilung zu

Seit seiner Wahl zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates im Jahr 2001 konnte Mercy Ships ein außergewöhnliches Wachstum verzeichnen. Unter anderem wurden mehr als 100.000 chirurgische Eingriffe auf den Hospitalschiffen der Hilfsorganisation durchgeführt und es konnten 20.000 ehrenamtliche Mitarbeiter aus 60 Ländern für die Arbeit gewonnen werden. Schließlich wurde in die Unterstützung nationaler Gesundheitssysteme und in die Förderung lokaler Infrastrukturen mehr als 1 Milliarde Dollar investiert; und zwar gezielt in afrikanischen Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen.

GARDEN VALLEY, Texas, 14. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Mercy Ships, die internationale Hilfsorganisation, die mit einer Flotte modernst eingerichteter Krankenhausschiffe kostenlos chirurgische Versorgung und Gesundheitsfürsorge der am meisten benachteiligten Bevölkerungsgruppen der Welt leistet, gab heute bekannt, dass Myron E. (Mike) Ullman III mit Wirkung ab dem 1. Januar 2021 als Vorsitzender des Internationalen Aufsichtsrates von Mercy Ships International („MSI") zurücktreten wird. Der Aufsichtsrat ist das internationale Leitungsgremium, welches das Hilfswerk und dessen Aktivitäten beaufsichtigt. In einer heute separat herausgegebenen Mitteilung gab Mercy Ships außerdem bekannt, dass das langjährige Aufsichtsrats- und gleichzeitig aktive Fördermitglied der Organisation, Ruben S. Martin III, die Nachfolge von Mike Ullman antreten wird.

Herr Ullman, 74, ist ein sehr erfahrener und weithin respektierter Manager, der Unternehmen in den USA, Asien und Europa als CEO geleitet hat, in ihren Aufsichtsräten vertreten ist, und der auch über beträchtliche Erfahrung in Politik und Wissenschaft verfügt. Er trat im Jahr 1993 dem internationalen Aufsichtsrat von MSI bei und wurde 2001 sein Vorsitzender. Herr Ullman hat die Entwicklung von Mercy Ships von einer christlichen Missionsorganisation mit Familienstruktur zu einem professionellen internationalen Hilfswerk unter der Leitung erfahrener Führungskräfte und eines hochkarätig besetzten, internationalen Vorstands umgesetzt. Dabei hat er das weitgehend ehrenamtliche Modell für die schiffsbasierte Arbeit, einschliesslich der fachchirurgischen medizinischen Leistungen und die Unterstützung und Ausweitung medizinischer Kapazitäten in Afrika beibehalten.