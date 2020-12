Macron fordert gerechtere Besteuerung von Internet-Konzernen

PARIS (dpa-AFX) - Internetkonzerne sollen aus Sicht des französischen Präsidenten Emmauel Macron mehr Steuern zahlen. "Wir brauchen eine gerechtere Besteuerung", forderte der 42-Jährige am Montag in Paris mit Blick auf Konzerne wie Google oder Facebook. Macron äußerte sich bei einer Jubiläumsveranstaltung der Industriestaaten-Organisation OECD.

Das Übereinkommen für die Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) war vor genau 60 Jahren im Jahr 1960 unterzeichnet worden. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) wies in einer Videobotschaft auf die Bedeutung der Organisation hin, die unter anderem bei der größten internationalen Schulleistungsvergleichsstudie Pisa federführend ist. Merkel erinnerte an den "Pisa-Schock" in Deutschland vor einigen Jahren: "Fundierte Analysen können wie Alarmglocken wirken", sagte sie.