AKTIE IM FOKUS Krisengewinner wie Zalando und Teamviewer im Lockdown gefragt Im Zuge des für Deutschland erneut verordneten harten Lockdowns waren am Montag die Aktien von Corona-Krisengewinnern gefragt. Die Papiere der Online-Modehändler Zalando (plus 5 Prozent) und Global Fashion Group (plus 7,6 Prozent) führten am …