Explosion an Bord eines Öltankers in Saudi-Arabien

DSCHIDDAH (dpa-AFX) - Ein mit Sprengstoff beladenes Boot hat nach Angaben aus Saudi-Arabien einen Öltanker am Hafen der Küstenstadt Dschiddah angegriffen. Bei der Attacke in der Nacht zum Montag sei es an Bord der "BW Rhine" zu einer Explosion und einem Brand gekommen, teilte die Reederei Hafnia mit. Das Energieministerium in Saudi-Arabien sprach laut der Staatsagentur SPA von einem "kriminellen Terrorakt", der den Ölhandel, die Weltwirtschaft und die Umwelt bedrohe.

Zunächst bekannte sich niemand zu der Attacke. Die Reederei Hafnia zufolge verursachte eine "externe Quelle" die Explosion. Das Feuer sei gelöscht worden, die 22-köpfige Besatzung sei unverletzt und in Sicherheit. Zudem sei der Sauerstoffgehalt in den Tanks gesenkt worden, um einen erneuten Brand zu verhindern. Der Vorfall erinnerte an vergangene Angriffe auf Schiffe in der für den Ölhandel wichtigen Region. Die Ölversorgung war nach Angaben aus Riad nicht betroffen.