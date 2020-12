ERFURT (dpa-AFX) - Nach den jüngsten illegalen Protesten gegen die Anti-Corona-Maßnahmen in Erfurt müssen viele der Demonstranten mit Konsequenzen rechnen. Nach Angaben einer Polizeisprecherin wurden 21 Strafanzeigen und 382 Ordnungswidrigkeiten erfasst. Insgesamt seien Personalien von rund 400 Demo-Teilnehmern aufgenommen worden, sagte sie am Montag auf Anfrage. Bei den Strafanzeigen gehe es zum überwiegenden Teil um Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und um Beleidigung, bei den Ordnungswidrigkeiten vor allem um Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz und gegen die in Erfurt geltenden Anti-Corona-Regeln.

Umgekehrt stellten Demonstranten Strafanzeige gegen Polizisten - zum Beispiel wegen Körperverletzung. Die Thüringer AfD-Landtagsfraktion warf der Erfurter Polizei Gewalt gegen einen ihrer Abgeordneten vor, der die Proteste als Beobachter begleitet habe. Der Abgeordnete und Arzt Wolfgang Lauerwald sei von der Polizei an der Versorgung eines am Boden liegenden Menschen gehindert worden, teilte die Fraktion mit.