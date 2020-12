Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Thyssenkrupp bereitet Schließung von Grobblech-Werk vor Der Stahlkonzern Thyssenkrupp bereitet die Schließung seines Grobblech-Werks in Duisburg mit rund 800 Beschäftigten vor. Ein Unternehmenssprecher bestätigte am Montag einen entsprechenden Bericht der "Westdeutsche Allgemeine Zeitung". "In den …