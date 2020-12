Weihnachten und Silvester im Corona-Lockdown Was gilt wann und wo? Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 14.12.2020, 16:49 | 111 | 0 | 0 14.12.2020, 16:49 | MÜNCHEN (dpa-AFX) - Im Kampf gegen die ungebremste Ausbreitung des Coronavirus wird das öffentliche Leben in Bayern von Mittwoch an deutlich heruntergefahren: Geschäfte zu, Schulen zu, Kitas zu, nächtliche Ausgangssperren überall. Nur an Weihnachten selbst gibt es einige Lockerungen. Was gilt jetzt wo? Antworten auf zentrale Fragen: Welche Geschäfte müssen schließen, welche Ausnahmen gibt es? Von Mittwoch an müssen viele Geschäfte schließen. Ausgenommen sind der Lebensmittelhandel einschließlich Direktvermarktung, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Hörgeräteakustiker, Tankstellen, Kfz-Werkstätten, Fahrradwerkstätten, Banken und Sparkassen, Filialen des Brief- und Versandhandels, Reinigungen und Waschsalons, der Verkauf von Presseartikeln, Tierbedarf und Futtermittel - und der Verkauf von Weihnachtsbäumen. Wochenmärkte sind nur zum Verkauf von Lebensmitteln zulässig. Alle geöffneten Geschäfte dürfen ihr bislang übliches Sortiment anbieten, sie dürfen darüber hinaus allerdings dann keine sonstigen Dinge verkaufen. Was ist mit Friseuren?

Untersagt werden "Dienstleistungsbetriebe mit Kundenverkehr, bei denen eine körperliche Nähe zum Kunden unabdingbar ist". Das gilt für Massagepraxen, Kosmetikstudios, Tattoo-Studios - und eben auch für Friseure. Nur medizinisch notwendige Behandlungen, etwa Physio-, Ergo- und Logotherapien oder Podologie bleiben weiterhin möglich. Tagsüber gelten Ausgangsbeschränkungen - was bedeutet das? Damit die Zahl der Kontakte sinkt, gelten auch tagsüber strengere Ausgangsbeschränkungen. Nur mit triftigen Gründen darf dann noch die eigene Wohnung verlassen werden. Dazu zählen neben Wegen zur Arbeit oder zum Arzt auch Einkäufe und die weiterhin erlaubten Treffen mit einem weiteren Hausstand - insgesamt dürfen das aber maximal fünf Personen sein, Kinder bis 14 Jahre nicht mit eingerechnet. Und nachts gilt nun bayernweit eine Ausgangssperre - was heißt das? Im Grunde sind dies verschärfte Ausgangsbeschränkungen, mit noch weniger erlaubten Ausnahmen. Nächtliche Ausgangssperre bedeutet in der Definition der Staatsregierung, dass zwischen 21.00 und 05.00 Uhr der Aufenthalt im öffentlichen Raum nur noch aus ganz wenigen triftigen Gründen erlaubt ist. Das sind laut Kabinettsbeschluss Notfälle oder medizinisch unaufschiebbare Behandlungen, der Weg zur Arbeit, die Wahrnehmung des Sorge- und Umgangsrechts, die Betreuung unterstützungsbedürftiger Personen, die Begleitung Sterbender oder "Handlungen zur Versorgung von Tieren" - also das Gassigehen. Und ein Verstoß gegen die landesweite Ausgangssperre wird teuer: Dafür will die Staatsregierung ein Mindestbußgeld von 500 Euro festsetzen.



