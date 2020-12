BERLIN - Mit dem sogenannten Teil-Lockdown sind die Corona-Zahlen nicht gesunken. Sie steigen sogar weiter an. Bund und Länder ziehen nun die Corona-Notbremse und fahren das öffentliche Leben in Deutschland zunächst für dreieinhalb Wochen wieder weitgehend runter. Es gibt aber noch einige Fragen:

WASHINGTON - Knapp sechs Wochen nach der Wahl in den USA nimmt der künftige Präsident Joe Biden eine weitere wichtige Hürde vor seiner Amtseinführung: In den 50 US-Bundesstaaten und dem Hauptstadtbezirk Washington sollten am Montag die insgesamt 538 Wahlleute zur Abstimmung über den künftigen Präsidenten zusammenkommen. Als erster Bundesstaat schloss Vermont die Abstimmung ab. Dort gingen die drei zu vergebenen Stimmen der Wahlleute an Biden.

ROUNDUP 2/Von der Leyen: London muss EU-Regeln akzeptieren oder Preis zahlen

BRÜSSEL/LONDON - Trotz des extremen Zeitdrucks sieht die Europäische Union noch Chancen für einen Brexit-Handelspakt mit Großbritannien ab 1. Januar. Die nächsten Tage seien entscheidend, schrieb EU-Unterhändler Michel Barnier am Montag auf Twitter. Bundesaußenminister Heiko Maas begrüßte, dass weiter verhandelt wird. Im Europaparlament wächst jedoch der Ärger, weil fast keine Zeit mehr zur Ratifizierung eines möglichen Vertrags vor Jahresende bleibt.

ROUNDUP: Macron fordert gerechtere Besteuerung von Internet-Konzernen

PARIS - Internetkonzerne sollen aus Sicht des französischen Präsidenten Emmauel Macron mehr Steuern zahlen. "Wir brauchen eine gerechtere Besteuerung", forderte der 42-Jährige am Montag in Paris mit Blick auf Konzerne wie Google oder Facebook. Macron äußerte sich bei einer Jubiläumsveranstaltung der Industriestaaten-Organisation OECD.

EZB-Direktor Panetta: Geldpolitik kann weiter gelockert werden

ROM - Die Europäische Zentralbank (EZB) könnte ihre Geldpolitik laut einem hochrangigen Notenbanker notfalls noch weiter lockern. Die erst vor wenigen Tagen aufgestockten Corona-Wertpapierkäufe könnten erneut aufgestockt werden, sollte dies notwendig werden, sagte EZB-Direktor Fabio Panetta während einer Konferenz am Montag in Rom. 2021 werde ein "pandemisches Jahr" mit hoher Unsicherheit und großen Anfälligkeiten für Privat-Haushalte und Unternehmen. Die Geldpolitik müsse daher locker bleiben.