Thyssenkrupp bereitet Schließung von Grobblech-Werk vor Nachrichtenagentur: news aktuell | 14.12.2020, 17:15 | 65 | 0 | 0 14.12.2020, 17:15 |

Grobblech-Werks von

geht aus einem Schreiben des Thyssenkrupp-Stahlvorstands an die Mitarbeiter am

Standort Hüttenheim hervor, aus dem die Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ,

Dienstagausgabe) zitiert. "In den letzten Monaten konnte trotz intensiver Suche

kein Käufer gefunden werden, der den Geschäftsbereich fortführen würde",

schreiben Thyssenkrupp-Spartenchef Bernhard Osburg und seine drei

Vorstandskollegen in dem Schreiben, das der WAZ vorliegt. "Nach der Absage der

Saarstahl AG für eine Übernahme des Geschäftsbereichs Grobblech werden wir damit

beginnen, die Stillsetzung des Werks bis spätestens zum 30. September 2021

einzuleiten."



