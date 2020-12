Nachhaltigkeit nach Plan / McDonald's Deutschland hält auch in unsicheren Zeiten an seinen Zielen fest und veröffentlicht ein Update zur Nachhaltigkeitsstrategie mit neuen Maßnahmen (FOTO)

--------------------------------------------------------------

Nachhaltigkeitsupdate 2019

München (ots) - Sicher, verantwortungsvoll und nachhaltig handeln - daran hält

McDonald's auch während der Pandemie fest und setzt in Sachen Nachhaltigkeit auf

Regionalität, Verpackungsoptimierung und den Ausbau der Elektromobilität. Den

bisherigen Fortschritt und die weitere Zielsetzung veröffentlicht das

Unternehmen im diesjährigen Nachhaltigkeitsupdate, das ab sofort auf einer

eigenen Website und in den Restaurants für alle Gäste zur Verfügung steht.





2020 ist ein außergewöhnliches Jahr - die Corona-Pandemie hat vieles verändertund hält auch für Unternehmen zahlreiche Herausforderungen bereit. DassMcDonald's Deutschland trotz der erschwerten Bedingungen der Krise Verantwortungübernimmt und seine Nachhaltigkeitsziele nicht aus den Augen verliert,verdeutlicht das Unternehmen in seinem aktuellen Nachhaltigkeitsupdate.McDonald's Vorstandsvorsitzender Holger Beeck erklärt: "Wir sind überzeugtdavon, dass wir auch künftig an unseren Zielen im Bereich Nachhaltigkeitfesthalten und gleichzeitig auch den veränderten gesellschaftlichen BedürfnissenRechnung tragen müssen. Durch die Corona-Pandemie sind beispielsweise dasTo-Go-Angebot oder die Nutzung des McDrives stärker in den Mittelpunkt unsererGäste gerückt. Daher fokussieren wir diese Bereiche auch in unsererNachhaltigkeitsstrategie."Recycling zum Anfassen: McDonald's optimiert Verpackungen und VerwertungswegeAuch seine 2019 veröffentlichte Verpackungs-Roadmap zur Reduktion von Plastikund Verpackungsmaterialien verfolgt McDonald's Deutschland weiter. In seinemNachhaltigkeitsupdate erläutert das Unternehmen, welche Maßnahmen bereitsumgesetzt wurden und welche Ziele sich das Unternehmen für die kommenden Jahregesetzt hat. Trotz Pandemie-bedingter Verzögerung konnte beispielsweise dieUmstellung auf nahezu plastikfreie Dessertverpackungen bereits abgeschlossenwerden. Auch im Happy Meal werden die Spielzeuge künftig zunehmend in Papierstatt in Plastik verpackt. Darüber hinaus geht das Unternehmen auch im Recyclingneue Wege: Gemeinsam mit der cre art Neidhardt Werbe GmbH hat McDonald's einenProzess entwickelt, um die Papierbecher von Getränken und Softeis stofflich zuverwerten. Dabei werden die entsorgten Einwegbecher zu bedruckbaren Papierbögenaufbereitet. Auch die Broschüre zum diesjährigen Nachhaltigkeitsupdate bestehtaus diesem Recyclingpapier.Säulen des Wandels: Ausbau von E-Ladesäulen bis 2025Immer mehr McDonald's Gäste kommen mit einem PKW zu den Restaurants. Da eineeffektive CO2-Reduktion ein wichtiger Bestandteil in den Nachhaltigkeitszielenvon McDonald's Deutschland ist, setzt sich das Unternehmen jetzt auch verstärktim Bereich Elektromobilität ein. Um den Ausbau der Ladeinfrastruktur inDeutschland zu unterstützen, plant McDonald's alle Restaurants, die über einenMcDrive verfügen, bis 2025 mit Schnellladesäulen auszustatten. Allein imkommenden Jahr sollen 200 neue Standorte erschlossen werden.Große Marke - viele Köpfe: Nachhaltigkeit vor Ort sichtbar machenSeit Anfang Dezember ist das Nachhaltigkeitsupdate in Form einer Broschüre inallen McDonald's-Restaurants in Deutschland erhältlich. Da Corona-bedingtweniger Gäste in den Restaurants sind, werden die Broschüren am 17.12. auch überMcDrive- und McDelivery-Bestellungen ausgegeben. Wer sich lieber online über dieNachhaltigkeitsstrategie von McDonald's Deutschland informieren will, findet diewichtigsten Daten und Fakten auf einer umfangreichen Website(https://Verantwortung.mcdonalds.de/nachhaltigkeitsupdate) . Hier präsentiertdas Unternehmen nicht nur die eigenen Fortschritte, sondern darüber hinaus auchdas Engagement seiner Franchise-Nehmer, die als eigenständige Unternehmer undArbeitgeber vor Ort die Marke McDonald's greifbar machen. Gerade hinsichtlichNachhaltigkeit und soziale Verantwortung setzen sie immer wieder wichtigeImpulse und tragen damit wesentlich zum Erfolg des Unternehmens bei. Die aufeiner interaktiven Deutschlandkarte regional verorteten Franchise-Nehmer vonMcDonald's stellen sich hier in kurzen Steckbriefen(https://Verantwortung.mcdonalds.de/ganzbeieuch) vor.Link zum Nachhaltigkeitsupdate: https://Verantwortung.mcdonalds.de