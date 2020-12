HANNOVER/MAGDEBURG (dpa-AFX) - Die IG Metall hat kurz vor dem Start der Tarifverhandlungen in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt ihre Forderung nach mehr Geld und gleichzeitiger Jobsicherung für die Beschäftigten bekräftigt. Gerade angesichts des Wirtschaftseinbruchs in der Corona-Krise müssten die Mitarbeiter ein faires Plus bekommen. "Die Konsumnachfrage muss gestärkt werden, sie ist jetzt ein entscheidender Pfeiler für Wachstum", sagte der Chef des Gewerkschaftsbezirks, Thorsten Gröger, am Montag in Hannover.

Für Niedersachsen beginnen die Verhandlungen am Mittwoch, für Sachsen-Anhalt am Donnerstag. Start der Gespräche für die rund 120 000 Beschäftigten im VW -Haustarif soll dann am 13. Januar sein.