Mediziner erhoffen sich von Cannabis-Wirkstoffen großes Potenzial für eine Reihe von möglichen Therapien. Der politische Sinneswandel in vielen Ländern bringt Bewegung in den Markt.

Der Arzt und Autor Franjo Grotenhermen gilt als prominenter Befürworter von Cannabis und Cannabinoiden in der Medizin. Er hält den Schritt des UN-Gremiums schon lange für überfällig. Schon 2007 hatte die WHO eine Neubewertung von Cannabis empfohlen. Gescheitert sei dies jedoch an politischen Vorbehalten, glaubt der Experte. „Dieses Spannungsfeld von Wissenschaft und Politik sehen wir häufig, wenn es um das Thema Cannabis oder ganz allgemein um Drogen geht“, sagt Grotenhermen im Gespräch mit wallstreet:online.

Es war eine kurze Meldung, die in der hektischen Nachrichtenlage Anfang Dezember beinahe unterging: Die Suchtstoffkommission der Vereinten Nationen hatte entschieden, Cannabis von der Liste besonders gefährlicher Drogen zu streichen. Für Experten und Mediziner könnte die Neuerung Bewegung in einen Markt bringen, der bislang noch in den Kinderschuhen steckt. Das bietet Anlegern und Investoren spannende Möglichkeiten.

Dabei stecke viel Potenzial in der häufig stigmatisierten Pflanze. „Es gibt auf der Welt keine weiteren bekannten Moleküle, die ein derart breites therapeutisches Potenzial bei vielen verschiedenen Symptomen und Erkrankungen besitzen wie vor allem THC und in geringerem Ausmaß auch CBD.“ Die Liste der Behandlungsmöglichkeiten ist lang, betont der Experte. „Schmerzerkrankungen unterschiedlicher Art von neuropathischen Schmerzen bis Migräne, eine Vielzahl neurologischer Erkrankungen, wie Tourette-Syndrom und Spastik bei multipler Sklerose, psychiatrische Erkrankungen wie posttraumatische Belastungsstörung und Depressionen, chronische Entzündungen wie rheumatoide Arthritis und chronisch-entzündliche Darmerkrankungen, und zuletzt Erkrankungen, die mit Appetitlosigkeit und Übelkeit einhergehen.“

Trotz des jahrzehntelangen Zögerns der Politik seien mittlerweile große Fortschritte beim Thema Legalisierung zu beobachten. „Wir sehen gegenwärtig auf allen Kontinenten Bewegung zum Thema Cannabis als Medizin und Freizeitdroge“, und zwar überall auf der Welt: Von Nord- und Südamerika über Europa, Afrika, Asien bis nach Australien. „Auch Staaten, die zuvor nie in den Fokus geraten sind, wie etwa Usbekistan, planen, die Produktion von Cannabis für medizinische Zwecke zu erlauben oder haben dies bereits getan. Es existiert also weltweit eine große Dynamik.“ Grotenhermen erwartet, dass das Umdenken in Sachen Cannabis weiter gehen wird. „Wir dürfen in den kommenden Jahren weitere gesundheitspolitisch, gesellschaftspolitisch und ökonomisch sinnvolle Veränderungen erwarten.“

Weltweit versuchen Unternehmen, von der Dynamik in der aufstrebenden Branche zu profitieren. Die Chance, diesen neuen Markt zu erschließen hat auch Anleger neugierig gemacht. Carsten Ringler managt den GF Global Cannabis Opportunity Fund, den weltweit ersten Publikumsfonds für Psychedelika– und Cannabisaktien. „Wir alle werden gerade Zeugen bei der Entstehung eines neuen globalen Megawachstumsmarktes der ganze Industriesektoren wie beispielsweise den Pharmamarkt, die Getränke- oder Tabakindustrie ordentlich durcheinanderwirbeln wird“, sagt Ringler. Gemeinsam mit seinem Team hat er einen breit diversifizierten Korb von etwa 30 bis 50 Unternehmen zusammengestellt – in einem jungen und volatilen Markt ist das für viele Investoren ein entscheidendes Argument.

Wie groß der Markt für medizinisches Cannabis einmal werden kann, hänge mit den weiteren politischen Initiativen zusammen und auch mit der Erforschung des Potenzials natürlicher Cannabis-Medikamente, wie Experte Franjo Grotenhermen erklärt. Die Zahl potenzieller Patienten könnte allein in Deutschland in die Millionen gehen. „In Israel und Kanada zeigt sich, dass gegenwärtig etwa ein Prozent der Bevölkerung eine Therapie mit Cannabis erhält, in vielen US-Staaten liegt der Anteil zum Teil noch deutlich höher“, glaubt Grotenhermen. „Es ist auch nicht erkennbar, dass sich die Zuwachsraten in Israel und Kanada abflachen. Ich habe vor einigen Jahren formuliert, dass ich davon ausgehe, dass ein bis zwei Prozent der Bevölkerung eine Therapie mit Cannabis-Medikamenten benötigen, was 800.000 bis 1,6 Millionen Bürgern der Bundesrepublik Deutschland entsprechen würde. Vermutlich ist diese Zahl aus heutiger Sicht zu niedrig angesetzt.“

Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion

Hintergrundinformationen zum Fonds:



Das Expertenteam des GF Global Cannabis Opportunity Fund (WKN: A2P2FA, Ticker: CANABIS LE) analysiert für Sie die Trends im Cannabis- und Psychedelika-Sektor und allokiert in die attraktivsten Unternehmen der beiden Anlage-Megatrends.

Kurzprofil des Fonds:

Name GF Global Cannabis Opportunity Fund Fondstyp Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW/UCITS) / (als UCITS-Zielfonds geeignet) ISIN LI0507461338 WKN A2P2FA Ticker Bloomberg CANABIS LE Ticker Deutschland Ausgabeaufschlag Max. 5% (100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag durch smartbroker.de) Erfolgsverwendung Thesaurierend Managementvergütung 1,30% p.a. Performance-Fee 15%, Hurdle-Rate 6% und High Watermark Asset Manager des OGAW First Capital Management Group GmbH Verwahrstelle Lichtensteinische Landesbank AG Verwaltungsgesellschaft IFM Independent Fund Management AG Informationsstelle für Anleger in Deutschland Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG

Kaiserstrasse 24, D-60311 Frankfurt am Main

Risikohinweis:

Interessenskonflikt: Die im Beitrag angesprochene Curaleaf Holdings befindet sich derzeit im Anlagevermögen des GF Global Cannabis Opportunity Fund.

Alle veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Langfristige Erfahrungen und Auszeichnungen garantieren keinen Anlageerfolg. Wertpapiere unterliegen marktbedingten Kursschwankungen, die möglicherweise nicht durch das aktive Management des Vermögensverwalters oder des Anlageberaters ausgeglichen werden können. Diese Information kann ein Beratungsgespräch nicht ersetzen. Alle Angaben sind mit Sorgfalt und nach bestem Wissen entsprechend dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung gemacht worden. Trotz aller Sorgfalt können sich die Daten inzwischen verändert haben. Weitere Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie auf der Webseite www.hanffonds.de und www.ifm.li. Den Verkaufsprospekt und weitere Informationen sind in deutscher Sprache kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft IFM Independent Fund Management AG (Link) erhältlich. Der Asset Manager des OGAW ist die First Capital Management Group GmbH, München. Verwahrstelle ist die liechtensteinische Landesbank AG.