Sopra Steria Group Weekly Disclosure of Transactions in Own Shares From December 7th to 11th, 2020 Nachrichtenquelle: Business Wire (engl.) | 14.12.2020, 17:45 | 8 | 0 | 0 14.12.2020, 17:45 | Regulatory News: Aggregated presentation by day and by market Pursuant to implementing Directive of Commission Regulation (EC) No. 596/2014 of 16 April 2014 on the abuses of market and in accordance with Article 241-4 of the AMF General Regulation, Sopra Steria Group (Paris:SOP) hereby discloses the transactions in its own shares Name of the Issuer Identity code of the Issuer Day of the transaction Identity code of the financial instrument (Code ISIN) Total daily volume (in number of shares) Daily weighted average purchase price of the shares Market SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 44172 FR0000050809 1,720 128.905 Euronext SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 44173 FR0000050809 2,530 128.8802 Euronext SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 44174 FR0000050809 3,468 127.7873 Euronext SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 44175 FR0000050809 4,000 124.6309 Euronext SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 44176 FR0000050809 3,282 124.2655 Euronext Detail transaction by transaction Name of the Issuer Identity code of the Issuer Name of the Broker Identity code of the Broker Day/Hour of the transaction (CET) (CET) Identity code of the financial instrument Price per unit Currency Quantity bought Identity code of the Market Reference number of the transaction Purpose of the buyback SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-11T16:42:51+125:00 FR0000050809 124.9 EUR 2 XPAR 49378970 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-11T16:42:51+125:00 FR0000050809 124.9 EUR 81 XPAR 49378969 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-11T16:42:51+125:00 FR0000050809 124.9 EUR 35 XPAR 49378968 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-11T16:42:51+125:00 FR0000050809 124.9 EUR 78 XPAR 49378967 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-11T16:42:51+125:00 FR0000050809 124.9 EUR 3 XPAR 49378966 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-11T16:41:58+125:00 FR0000050809 124.8 EUR 33 XPAR 49379825 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-11T16:39:12+125:00 FR0000050809 124.7 EUR 65 XPAR 49379652 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-11T16:37:37+125:00 FR0000050809 124.6 EUR 27 XPAR 49379572 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-11T16:37:37+125:00 FR0000050809 124.6 EUR 26 XPAR 49379571 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-11T16:37:37+125:00 FR0000050809 124.7 EUR 60 XPAR 49379570 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-11T16:14:13+124:00 FR0000050809 124.4 EUR 9 XPAR 49377905 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-11T16:12:03+124:00 FR0000050809 124.3 EUR 67 XPAR 49377827 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-11T16:06:06+125:00 FR0000050809 124.5 EUR 1 XPAR 49377153 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-11T16:06:06+125:00 FR0000050809 124.5 EUR 66 XPAR 49377152 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-11T16:00:59+125:00 FR0000050809 124.7 EUR 32 XPAR 49376847 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-11T16:00:51+125:00 FR0000050809 124.7 EUR 41 XPAR 49376843 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-11T16:00:51+125:00 FR0000050809 124.7 EUR 18 XPAR 49376842 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-11T16:00:31+125:00 FR0000050809 124.7 EUR 140 XPAR 49376797 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-11T15:57:00+124:00 FR0000050809 124.3 EUR 23 XPAR 49376577 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-11T15:57:00+124:00 FR0000050809 124.3 EUR 34 XPAR 49376576 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-11T15:56:54+124:00 FR0000050809 124.3 EUR 62 XPAR 49376570 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-11T15:46:54+124:00 FR0000050809 124.3 EUR 13 XPAR 49375674 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-11T15:46:54+124:00 FR0000050809 124.3 EUR 61 XPAR 49375673 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-11T15:44:40+124:00 FR0000050809 124.3 EUR 4 XPAR 49375589 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-11T15:44:06+124:00 FR0000050809 124.3 EUR 35 XPAR 49375544 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-11T15:40:09+124:00 FR0000050809 124.2 EUR 16 XPAR 49374547 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-11T15:33:40+124:00 FR0000050809 124 EUR 70 XPAR 49374249 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-11T15:25:55+124:00 FR0000050809 124 EUR 5 XPAR 49373658 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-11T14:49:55+124:00 FR0000050809 123.6 EUR 59 XPAR 49368828 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-11T14:49:55+124:00 FR0000050809 123.6 EUR 3 XPAR 49368827 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-11T13:49:23+124:00 FR0000050809 123.8 EUR 1 XPAR 49365743 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-11T13:49:23+124:00 FR0000050809 123.8 EUR 27 XPAR 49365742 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-11T13:49:23+124:00 FR0000050809 123.8 EUR 67 XPAR 49365741 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-11T13:49:23+124:00 FR0000050809 123.8 EUR 1 XPAR 49365740 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-11T13:49:23+124:00 FR0000050809 123.8 EUR 4 XPAR 49365739 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-11T13:49:18+124:00 FR0000050809 123.8 EUR 33 XPAR 49365737 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-11T13:49:18+124:00 FR0000050809 123.8 EUR 67 XPAR 49365736 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-11T13:17:53+124:00 FR0000050809 123.6 EUR 100 XPAR 49364227 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-11T13:12:28+124:00 FR0000050809 123.7 EUR 27 XPAR 49363841 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-11T13:12:28+124:00 FR0000050809 123.7 EUR 31 XPAR 49363840 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-11T12:24:15+123:00 FR0000050809 123.2 EUR 33 XPAR 49361322 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-11T12:24:15+123:00 FR0000050809 123.2 EUR 23 XPAR 49361321 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-11T12:22:00+123:00 FR0000050809 123.2 EUR 3 XPAR 49360989 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-11T12:22:00+123:00 FR0000050809 123.2 EUR 59 XPAR 49360988 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-11T12:09:58+123:00 FR0000050809 123.4 EUR 45 XPAR 49360378 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-11T12:06:11+124:00 FR0000050809 123.6 EUR 50 XPAR 49359853 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-11T11:58:03+124:00 FR0000050809 123.6 EUR 60 XPAR 49359203 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-11T11:46:39+124:00 FR0000050809 123.6 EUR 10 XPAR 49358387 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-11T11:46:39+124:00 FR0000050809 123.6 EUR 55 XPAR 49358386 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-11T11:43:57+124:00 FR0000050809 123.9 EUR 100 XPAR 49358295 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-11T11:37:14+124:00 FR0000050809 123.9 EUR 13 XPAR 49357795 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-11T11:37:11+124:00 FR0000050809 123.9 EUR 2 XPAR 49357794 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-11T11:37:11+124:00 FR0000050809 123.9 EUR 12 XPAR 49357793 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-11T11:37:11+124:00 FR0000050809 123.9 EUR 2 XPAR 49357792 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-11T11:37:11+124:00 FR0000050809 123.9 EUR 24 XPAR 49357791 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-11T11:37:11+124:00 FR0000050809 123.9 EUR 7 XPAR 49357790 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-11T11:37:11+124:00 FR0000050809 123.9 EUR 40 XPAR 49357789 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-11T11:36:59+124:00 FR0000050809 123.9 EUR 57 XPAR 49357914 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-11T11:04:28+124:00 FR0000050809 123.6 EUR 63 XPAR 49355508 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-11T09:54:16+124:00 FR0000050809 123.6 EUR 100 XPAR 49349123 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-11T09:54:16+124:00 FR0000050809 123.6 EUR 64 XPAR 49349122 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-11T09:40:05+124:00 FR0000050809 124.1 EUR 100 XPAR 49347430 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-11T09:40:05+124:00 FR0000050809 124.1 EUR 59 XPAR 49347429 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-11T09:33:58+125:00 FR0000050809 124.6 EUR 80 XPAR 49346280 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-11T09:17:03+125:00 FR0000050809 124.9 EUR 159 XPAR 49344305 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-11T09:13:21+125:00 FR0000050809 124.7 EUR 50 XPAR 49343705 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-11T09:09:29+125:00 FR0000050809 124.6 EUR 20 XPAR 49343477 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-11T09:08:26+125:00 FR0000050809 124.9 EUR 112 XPAR 49343423 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-11T09:07:29+125:00 FR0000050809 124.9 EUR 228 XPAR 49343369 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-11T09:07:13+125:00 FR0000050809 125 EUR 58 XPAR 49343362 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-11T09:05:35+125:00 FR0000050809 125 EUR 67 XPAR 49343054 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T17:17:32+125:00 FR0000050809 125.2 EUR 27 XPAR 49334270 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T17:15:13+125:00 FR0000050809 125 EUR 83 XPAR 49333617 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T17:14:30+125:00 FR0000050809 125 EUR 67 XPAR 49333563 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T17:07:29+125:00 FR0000050809 125.1 EUR 4 XPAR 49332969 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T17:07:29+125:00 FR0000050809 125.1 EUR 4 XPAR 49332968 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T16:47:10+125:00 FR0000050809 124.6 EUR 22 XPAR 49330973 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T16:30:00+125:00 FR0000050809 124.6 EUR 5 XPAR 49329322 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T16:29:58+125:00 FR0000050809 124.6 EUR 65 XPAR 49329318 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T16:24:23+125:00 FR0000050809 124.6 EUR 76 XPAR 49328534 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T16:24:23+125:00 FR0000050809 124.6 EUR 62 XPAR 49328533 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T16:24:14+125:00 FR0000050809 124.7 EUR 17 XPAR 49328529 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T16:24:14+125:00 FR0000050809 124.7 EUR 64 XPAR 49328528 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T16:22:51+125:00 FR0000050809 124.8 EUR 35 XPAR 49328430 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T16:20:41+125:00 FR0000050809 124.6 EUR 24 XPAR 49328251 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T16:20:15+125:00 FR0000050809 124.7 EUR 40 XPAR 49328197 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T16:20:12+125:00 FR0000050809 124.8 EUR 60 XPAR 49328186 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T16:15:49+125:00 FR0000050809 124.9 EUR 1 XPAR 49327434 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T16:13:16+125:00 FR0000050809 124.9 EUR 6 XPAR 49327153 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T16:12:59+125:00 FR0000050809 124.9 EUR 49 XPAR 49327142 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T16:12:51+125:00 FR0000050809 125 EUR 27 XPAR 49327140 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T16:12:42+125:00 FR0000050809 125 EUR 60 XPAR 49327134 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T16:11:41+125:00 FR0000050809 125.1 EUR 67 XPAR 49327045 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T16:02:46+125:00 FR0000050809 125 EUR 67 XPAR 49326424 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T15:54:24+125:00 FR0000050809 124.6 EUR 60 XPAR 49325385 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T15:53:45+125:00 FR0000050809 124.6 EUR 15 XPAR 49325350 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T15:53:45+125:00 FR0000050809 124.6 EUR 52 XPAR 49325349 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T15:53:29+125:00 FR0000050809 124.6 EUR 5 XPAR 49325320 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T15:53:29+125:00 FR0000050809 124.6 EUR 67 XPAR 49325319 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T15:53:13+125:00 FR0000050809 124.6 EUR 95 XPAR 49325307 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T15:34:30+124:00 FR0000050809 124.1 EUR 28 XPAR 49323813 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T15:34:30+124:00 FR0000050809 124.1 EUR 27 XPAR 49323812 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T15:15:24+124:00 FR0000050809 123.6 EUR 100 XPAR 49321805 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T15:15:24+124:00 FR0000050809 123.6 EUR 57 XPAR 49321804 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T15:04:14+124:00 FR0000050809 124.1 EUR 64 XPAR 49320429 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T15:03:40+124:00 FR0000050809 124.1 EUR 62 XPAR 49320401 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T14:58:01+124:00 FR0000050809 124.1 EUR 66 XPAR 49319948 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T14:47:02+124:00 FR0000050809 124 EUR 25 XPAR 49318777 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T14:47:02+124:00 FR0000050809 124 EUR 32 XPAR 49318776 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T14:41:40+124:00 FR0000050809 124 EUR 58 XPAR 49318282 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T14:35:10+124:00 FR0000050809 124.1 EUR 37 XPAR 49317989 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T14:35:10+124:00 FR0000050809 124.1 EUR 8 XPAR 49317988 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T14:35:10+124:00 FR0000050809 124.1 EUR 55 XPAR 49317987 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T14:35:10+124:00 FR0000050809 124.2 EUR 39 XPAR 49317986 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T14:35:10+124:00 FR0000050809 124.2 EUR 26 XPAR 49317985 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T14:03:11+125:00 FR0000050809 124.5 EUR 54 XPAR 49316577 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T14:00:02+125:00 FR0000050809 124.6 EUR 100 XPAR 49316376 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T14:00:02+125:00 FR0000050809 124.6 EUR 56 XPAR 49316375 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T11:49:43+124:00 FR0000050809 124 EUR 66 XPAR 49307749 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T11:44:16+124:00 FR0000050809 124 EUR 56 XPAR 49307340 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T10:55:08+124:00 FR0000050809 123.6 EUR 26 XPAR 49304116 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T10:55:08+124:00 FR0000050809 123.6 EUR 30 XPAR 49304115 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T10:55:08+124:00 FR0000050809 123.6 EUR 16 XPAR 49304114 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T10:55:08+124:00 FR0000050809 123.6 EUR 28 XPAR 49304113 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T10:48:58+124:00 FR0000050809 123.5 EUR 11 XPAR 49303459 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T10:47:33+124:00 FR0000050809 123.5 EUR 35 XPAR 49303385 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T10:47:33+124:00 FR0000050809 123.5 EUR 12 XPAR 49303384 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T10:47:33+124:00 FR0000050809 123.5 EUR 35 XPAR 49303383 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T10:47:33+124:00 FR0000050809 123.5 EUR 7 XPAR 49303382 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T10:38:06+123:00 FR0000050809 123.4 EUR 6 XPAR 49302819 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T10:38:06+123:00 FR0000050809 123.4 EUR 33 XPAR 49302818 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T10:38:06+123:00 FR0000050809 123.4 EUR 11 XPAR 49302817 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T10:38:06+123:00 FR0000050809 123.4 EUR 14 XPAR 49302816 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T10:28:01+124:00 FR0000050809 123.6 EUR 66 XPAR 49302254 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T10:26:59+124:00 FR0000050809 123.9 EUR 66 XPAR 49302216 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T09:59:01+124:00 FR0000050809 124.3 EUR 56 XPAR 49299972 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T09:58:13+124:00 FR0000050809 124.3 EUR 56 XPAR 49299932 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T09:42:32+124:00 FR0000050809 123.8 EUR 61 XPAR 49298624 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T09:39:26+124:00 FR0000050809 124.4 EUR 32 XPAR 49298317 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T09:39:16+124:00 FR0000050809 124.4 EUR 26 XPAR 49298314 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T09:33:16+125:00 FR0000050809 124.6 EUR 62 XPAR 49297612 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T09:31:46+125:00 FR0000050809 124.6 EUR 62 XPAR 49297489 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T09:30:52+125:00 FR0000050809 125.1 EUR 55 XPAR 49297439 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T09:24:12+125:00 FR0000050809 125 EUR 41 XPAR 49296888 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T09:24:08+125:00 FR0000050809 125 EUR 16 XPAR 49296887 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T09:23:03+126:00 FR0000050809 125.5 EUR 33 XPAR 49296601 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T09:23:02+126:00 FR0000050809 125.5 EUR 31 XPAR 49296600 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T09:18:39+125:00 FR0000050809 125.1 EUR 25 XPAR 49296279 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T09:18:30+126:00 FR0000050809 125.7 EUR 60 XPAR 49296277 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T09:18:30+126:00 FR0000050809 125.7 EUR 5 XPAR 49296276 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T09:18:30+126:00 FR0000050809 125.7 EUR 51 XPAR 49296275 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T09:18:30+126:00 FR0000050809 125.9 EUR 59 XPAR 49296274 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T09:08:38+125:00 FR0000050809 125.3 EUR 1 XPAR 49294380 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T09:08:38+125:00 FR0000050809 125.3 EUR 4 XPAR 49294379 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T09:08:38+125:00 FR0000050809 125.3 EUR 30 XPAR 49294378 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T09:08:38+125:00 FR0000050809 125.3 EUR 23 XPAR 49294377 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T09:08:15+126:00 FR0000050809 125.6 EUR 30 XPAR 49294360 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T09:04:37+125:00 FR0000050809 124.5 EUR 61 XPAR 49294931 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T09:04:31+125:00 FR0000050809 124.6 EUR 65 XPAR 49294929 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T09:04:26+125:00 FR0000050809 125.2 EUR 60 XPAR 49294921 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T09:04:16+125:00 FR0000050809 125.4 EUR 62 XPAR 49294908 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T09:04:16+126:00 FR0000050809 125.6 EUR 57 XPAR 49294907 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T09:04:16+126:00 FR0000050809 125.7 EUR 55 XPAR 49294904 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T09:04:02+126:00 FR0000050809 126.2 EUR 60 XPAR 49294901 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T09:03:02+126:00 FR0000050809 126.3 EUR 66 XPAR 49294859 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T09:03:02+126:00 FR0000050809 126.3 EUR 8 XPAR 49294858 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-10T09:02:42+126:00 FR0000050809 126.3 EUR 49 XPAR 49294833 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-09T17:29:04+127:00 FR0000050809 127.1 EUR 67 XPAR 49290413 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-09T17:27:58+127:00 FR0000050809 127.2 EUR 57 XPAR 49290314 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-09T17:27:58+127:00 FR0000050809 127.2 EUR 40 XPAR 49290313 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-09T17:27:51+127:00 FR0000050809 127.2 EUR 20 XPAR 49290301 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-09T17:27:51+127:00 FR0000050809 127.2 EUR 7 XPAR 49290300 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-09T17:27:51+127:00 FR0000050809 127.2 EUR 44 XPAR 49290299 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-09T17:27:06+127:00 FR0000050809 127.2 EUR 15 XPAR 49289950 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-09T17:21:55+127:00 FR0000050809 127 EUR 5 XPAR 49289595 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-09T17:13:23+127:00 FR0000050809 127.1 EUR 45 XPAR 49288007 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-09T17:13:13+127:00 FR0000050809 127.1 EUR 2 XPAR 49288005 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-09T17:12:58+127:00 FR0000050809 127.1 EUR 1 XPAR 49287989 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-09T17:12:58+127:00 FR0000050809 127.1 EUR 10 XPAR 49287988 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-09T17:11:54+127:00 FR0000050809 127.1 EUR 24 XPAR 49287921 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-09T17:11:54+127:00 FR0000050809 127.1 EUR 20 XPAR 49287920 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-09T17:11:54+127:00 FR0000050809 127.1 EUR 9 XPAR 49287919 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-09T17:11:54+127:00 FR0000050809 127.1 EUR 47 XPAR 49287918 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-09T17:02:47+127:00 FR0000050809 126.8 EUR 10 XPAR 49286809 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-09T17:00:50+127:00 FR0000050809 126.8 EUR 10 XPAR 49286646 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-09T16:56:52+127:00 FR0000050809 126.8 EUR 12 XPAR 49286307 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-09T16:46:38+127:00 FR0000050809 126.8 EUR 64 XPAR 49285323 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-09T16:46:26+127:00 FR0000050809 126.9 EUR 67 XPAR 49285317 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-09T16:45:43+127:00 FR0000050809 127 EUR 59 XPAR 49285242 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-09T16:43:29+127:00 FR0000050809 127.1 EUR 36 XPAR 49284984 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-09T16:43:29+127:00 FR0000050809 127.1 EUR 28 XPAR 49284983 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-09T16:42:27+127:00 FR0000050809 127.2 EUR 15 XPAR 49284948 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-09T16:42:27+127:00 FR0000050809 127.2 EUR 40 XPAR 49284947 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-09T16:41:39+127:00 FR0000050809 127.1 EUR 39 XPAR 49284851 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-09T16:41:39+127:00 FR0000050809 127.1 EUR 68 XPAR 49284850 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-09T16:41:39+127:00 FR0000050809 127.1 EUR 58 XPAR 49284849 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-09T16:39:06+127:00 FR0000050809 127.1 EUR 151 XPAR 49284585 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-09T16:36:43+127:00 FR0000050809 127.1 EUR 42 XPAR 49284426 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-09T16:36:00+127:00 FR0000050809 127.2 EUR 9 XPAR 49284343 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-09T16:34:01+128:00 FR0000050809 127.5 EUR 62 XPAR 49284133 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-09T16:15:38+127:00 FR0000050809 127.3 EUR 53 XPAR 49282677 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-09T16:15:38+127:00 FR0000050809 127.3 EUR 9 XPAR 49282676 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-09T16:13:18+127:00 FR0000050809 127.3 EUR 3 XPAR 49282584 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-09T16:12:20+128:00 FR0000050809 127.5 EUR 56 XPAR 49282386 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-09T16:11:13+128:00 FR0000050809 127.6 EUR 69 XPAR 49282217 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-09T16:11:13+128:00 FR0000050809 127.7 EUR 55 XPAR 49282216 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-09T16:09:38+128:00 FR0000050809 127.6 EUR 9 XPAR 49282032 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-09T16:08:29+128:00 FR0000050809 127.6 EUR 122 XPAR 49281862 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-09T16:07:14+128:00 FR0000050809 127.7 EUR 8 XPAR 49281795 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-09T16:07:14+128:00 FR0000050809 127.7 EUR 28 XPAR 49281794 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-09T16:06:04+128:00 FR0000050809 127.7 EUR 54 XPAR 49281749 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-09T15:50:34+128:00 FR0000050809 127.9 EUR 62 XPAR 49280463 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-09T15:50:07+128:00 FR0000050809 128 EUR 56 XPAR 49280448 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-09T15:50:07+128:00 FR0000050809 128 EUR 6 XPAR 49280447 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-09T15:34:44+128:00 FR0000050809 127.9 EUR 48 XPAR 49279686 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-09T15:34:44+128:00 FR0000050809 127.9 EUR 13 XPAR 49279685 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-09T15:31:42+128:00 FR0000050809 127.8 EUR 59 XPAR 49279503 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-09T15:18:35+128:00 FR0000050809 127.7 EUR 11 XPAR 49278571 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-09T15:15:03+128:00 FR0000050809 127.9 EUR 60 XPAR 49278449 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-09T15:14:21+128:00 FR0000050809 128 EUR 57 XPAR 49278369 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-09T15:07:56+128:00 FR0000050809 128.1 EUR 54 XPAR 49277925 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-09T14:55:52+128:00 FR0000050809 128.1 EUR 62 XPAR 49277543 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-09T14:52:31+128:00 FR0000050809 128.1 EUR 100 XPAR 49277398 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-09T14:51:35+128:00 FR0000050809 128.2 EUR 58 XPAR 49277384 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-09T14:51:33+128:00 FR0000050809 128.3 EUR 62 XPAR 49277352 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-09T14:47:47+128:00 FR0000050809 128.4 EUR 18 XPAR 49277182 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-09T14:46:20+128:00 FR0000050809 128.2 EUR 21 XPAR 49277128 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-09T14:46:17+128:00 FR0000050809 128.3 EUR 19 XPAR 49277127 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-09T14:46:17+128:00 FR0000050809 128.3 EUR 43 XPAR 49277126 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-09T14:38:52+128:00 FR0000050809 128.2 EUR 13 XPAR 49276643 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-09T14:34:28+128:00 FR0000050809 128.2 EUR 11 XPAR 49276518 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-09T14:21:58+128:00 FR0000050809 128.4 EUR 54 XPAR 49275918 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-09T14:02:36+128:00 FR0000050809 128.3 EUR 6 XPAR 49275083 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-09T13:39:10+128:00 FR0000050809 128.3 EUR 73 XPAR 49274006 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-09T13:39:07+128:00 FR0000050809 128.3 EUR 15 XPAR 49274005 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-09T13:39:07+128:00 FR0000050809 128.3 EUR 12 XPAR 49274004 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-09T12:51:49+129:00 FR0000050809 128.6 EUR 53 XPAR 49271832 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-09T12:41:03+129:00 FR0000050809 128.6 EUR 100 XPAR 49271332 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-09T11:35:56+129:00 FR0000050809 128.6 EUR 58 XPAR 49267426 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-09T10:51:31+128:00 FR0000050809 128.2 EUR 60 XPAR 49264223 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-09T10:10:46+128:00 FR0000050809 128.1 EUR 72 XPAR 49261528 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-09T10:10:46+128:00 FR0000050809 128.2 EUR 56 XPAR 49261527 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-09T10:04:11+128:00 FR0000050809 128.1 EUR 10 XPAR 49260930 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-09T10:01:52+128:00 FR0000050809 128.1 EUR 18 XPAR 49260889 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-09T09:52:19+129:00 FR0000050809 128.6 EUR 58 XPAR 49260014 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-09T09:28:54+129:00 FR0000050809 128.6 EUR 57 XPAR 49257735 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-09T09:28:54+129:00 FR0000050809 128.6 EUR 4 XPAR 49257734 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-09T09:21:54+128:00 FR0000050809 128.1 EUR 25 XPAR 49256948 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-09T09:21:54+128:00 FR0000050809 128.1 EUR 39 XPAR 49256947 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-09T09:12:32+129:00 FR0000050809 128.5 EUR 61 XPAR 49255484 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-09T09:09:11+129:00 FR0000050809 128.7 EUR 30 XPAR 49254943 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-09T09:09:11+129:00 FR0000050809 128.7 EUR 25 XPAR 49254942 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-09T09:02:44+129:00 FR0000050809 129.1 EUR 49 XPAR 49254464 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-09T09:02:44+129:00 FR0000050809 129.1 EUR 16 XPAR 49254463 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-09T09:02:44+129:00 FR0000050809 129.1 EUR 35 XPAR 49254462 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-08T17:27:49+129:00 FR0000050809 128.7 EUR 14 XPAR 49249937 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-08T17:27:43+129:00 FR0000050809 128.6 EUR 10 XPAR 49249933 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-08T17:25:06+129:00 FR0000050809 128.8 EUR 12 XPAR 49250071 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-08T17:25:06+129:00 FR0000050809 128.8 EUR 44 XPAR 49250070 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-08T17:24:31+129:00 FR0000050809 128.9 EUR 19 XPAR 49250014 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-08T17:24:31+129:00 FR0000050809 128.9 EUR 1 XPAR 49250013 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-08T17:22:47+129:00 FR0000050809 128.8 EUR 26 XPAR 49249652 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-08T17:20:01+129:00 FR0000050809 128.9 EUR 21 XPAR 49249445 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-08T17:19:47+129:00 FR0000050809 128.9 EUR 14 XPAR 49249435 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-08T17:19:47+129:00 FR0000050809 128.9 EUR 15 XPAR 49249434 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-08T17:17:31+129:00 FR0000050809 128.8 EUR 24 XPAR 49249104 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-08T16:39:05+129:00 FR0000050809 129.1 EUR 15 XPAR 49245865 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-08T16:39:05+129:00 FR0000050809 129.1 EUR 39 XPAR 49245864 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-08T16:09:33+129:00 FR0000050809 129 EUR 7 XPAR 49244124 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-08T16:09:33+129:00 FR0000050809 129 EUR 56 XPAR 49244123 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-08T15:50:38+129:00 FR0000050809 128.9 EUR 63 XPAR 49242718 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-08T15:24:49+129:00 FR0000050809 128.5 EUR 58 XPAR 49241009 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-08T15:23:51+129:00 FR0000050809 128.6 EUR 35 XPAR 49240944 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-08T15:22:49+129:00 FR0000050809 128.6 EUR 41 XPAR 49240910 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-08T15:21:49+129:00 FR0000050809 128.6 EUR 11 XPAR 49240851 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-08T15:19:49+129:00 FR0000050809 128.6 EUR 13 XPAR 49240611 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-08T14:48:30+129:00 FR0000050809 128.8 EUR 7 XPAR 49239123 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-08T14:27:29+129:00 FR0000050809 128.8 EUR 66 XPAR 49237983 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-08T14:08:56+128:00 FR0000050809 128.3 EUR 4 XPAR 49237155 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-08T14:08:56+128:00 FR0000050809 128.3 EUR 53 XPAR 49237154 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-08T14:06:11+128:00 FR0000050809 128.3 EUR 65 XPAR 49236910 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-08T13:44:45+128:00 FR0000050809 128.3 EUR 40 XPAR 49235792 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-08T13:44:45+128:00 FR0000050809 128.3 EUR 63 XPAR 49235791 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-08T13:22:48+128:00 FR0000050809 128.3 EUR 46 XPAR 49234950 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-08T13:22:48+128:00 FR0000050809 128.3 EUR 54 XPAR 49234949 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-08T13:10:03+128:00 FR0000050809 128.4 EUR 59 XPAR 49234535 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-08T13:10:03+128:00 FR0000050809 128.4 EUR 2 XPAR 49234534 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-08T12:59:20+129:00 FR0000050809 128.5 EUR 61 XPAR 49234178 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-08T12:43:22+128:00 FR0000050809 128.3 EUR 1 XPAR 49232854 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-08T12:43:22+128:00 FR0000050809 128.3 EUR 59 XPAR 49232853 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-08T12:35:17+128:00 FR0000050809 128.3 EUR 41 XPAR 49232147 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-08T12:35:17+128:00 FR0000050809 128.3 EUR 15 XPAR 49232146 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-08T12:35:15+128:00 FR0000050809 128.4 EUR 2 XPAR 49232143 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-08T12:35:15+128:00 FR0000050809 128.4 EUR 98 XPAR 49232142 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-08T12:31:36+129:00 FR0000050809 128.7 EUR 10 XPAR 49232022 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-08T12:31:36+129:00 FR0000050809 128.7 EUR 46 XPAR 49232021 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-08T12:16:06+129:00 FR0000050809 128.7 EUR 30 XPAR 49231072 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-08T12:16:06+129:00 FR0000050809 128.7 EUR 70 XPAR 49231071 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-08T12:09:06+129:00 FR0000050809 128.9 EUR 56 XPAR 49230453 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-08T12:02:34+129:00 FR0000050809 129 EUR 31 XPAR 49230112 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-08T12:02:34+129:00 FR0000050809 129 EUR 31 XPAR 49230111 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-08T11:45:49+129:00 FR0000050809 129.1 EUR 59 XPAR 49229216 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-08T11:45:49+129:00 FR0000050809 129.1 EUR 7 XPAR 49229215 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-08T11:40:55+129:00 FR0000050809 129.1 EUR 57 XPAR 49228818 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-08T11:36:08+129:00 FR0000050809 128.9 EUR 44 XPAR 49228703 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-08T11:36:08+129:00 FR0000050809 128.9 EUR 16 XPAR 49228702 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-08T11:34:59+129:00 FR0000050809 129 EUR 56 XPAR 49228626 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-08T11:07:58+129:00 FR0000050809 129.1 EUR 100 XPAR 49227151 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-08T11:05:55+129:00 FR0000050809 129.2 EUR 59 XPAR 49227034 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-08T10:34:12+130:00 FR0000050809 129.6 EUR 59 XPAR 49224891 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-08T10:21:42+129:00 FR0000050809 129.4 EUR 65 XPAR 49224138 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-08T09:52:25+129:00 FR0000050809 129.4 EUR 64 XPAR 49222597 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-08T09:43:35+130:00 FR0000050809 129.5 EUR 53 XPAR 49221953 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-08T09:38:17+129:00 FR0000050809 129.3 EUR 55 XPAR 49221312 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-08T09:32:10+129:00 FR0000050809 129.2 EUR 25 XPAR 49221193 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-08T09:31:20+129:00 FR0000050809 129.4 EUR 50 XPAR 49221186 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-08T09:31:11+129:00 FR0000050809 129.4 EUR 5 XPAR 49221178 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-08T09:31:11+129:00 FR0000050809 129.4 EUR 40 XPAR 49221177 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-08T09:31:11+129:00 FR0000050809 129.4 EUR 5 XPAR 49221176 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-08T09:30:42+129:00 FR0000050809 129.4 EUR 2 XPAR 49221161 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-08T09:30:42+129:00 FR0000050809 129.4 EUR 15 XPAR 49221160 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-08T09:30:42+129:00 FR0000050809 129.4 EUR 26 XPAR 49221159 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-08T09:30:42+129:00 FR0000050809 129.4 EUR 40 XPAR 49221158 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-08T09:30:42+129:00 FR0000050809 129.4 EUR 17 XPAR 49221157 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-08T09:18:04+130:00 FR0000050809 130 EUR 63 XPAR 49220309 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-07T17:23:59+130:00 FR0000050809 129.9 EUR 6 XPAR 49213193 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-07T17:23:59+130:00 FR0000050809 129.9 EUR 39 XPAR 49213192 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-07T17:23:59+130:00 FR0000050809 129.9 EUR 20 XPAR 49213191 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-07T16:50:15+130:00 FR0000050809 129.9 EUR 10 XPAR 49208695 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-07T16:50:15+130:00 FR0000050809 129.9 EUR 52 XPAR 49208694 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-07T16:46:30+130:00 FR0000050809 129.9 EUR 58 XPAR 49208388 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-07T16:11:50+130:00 FR0000050809 129.7 EUR 58 XPAR 49205540 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-07T14:36:17+129:00 FR0000050809 128.7 EUR 58 XPAR 49197892 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-07T14:10:44+129:00 FR0000050809 128.5 EUR 66 XPAR 49196571 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-07T12:42:40+129:00 FR0000050809 128.6 EUR 6 XPAR 49192803 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-07T12:42:40+129:00 FR0000050809 128.6 EUR 94 XPAR 49192802 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-07T11:20:36+129:00 FR0000050809 128.7 EUR 65 XPAR 49188578 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-07T11:20:36+129:00 FR0000050809 128.8 EUR 54 XPAR 49188577 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-07T11:20:36+129:00 FR0000050809 129 EUR 65 XPAR 49188576 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-07T10:54:27+129:00 FR0000050809 128.6 EUR 100 XPAR 49186969 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-07T10:54:27+129:00 FR0000050809 128.7 EUR 57 XPAR 49186968 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-07T10:48:37+129:00 FR0000050809 128.7 EUR 45 XPAR 49186666 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-07T10:36:42+129:00 FR0000050809 128.5 EUR 58 XPAR 49185654 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-07T10:16:48+128:00 FR0000050809 128.1 EUR 22 XPAR 49184425 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-07T10:16:48+128:00 FR0000050809 128.1 EUR 77 XPAR 49184424 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-07T10:13:11+128:00 FR0000050809 128.2 EUR 23 XPAR 49184238 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-07T10:13:11+128:00 FR0000050809 128.2 EUR 77 XPAR 49184237 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-07T10:00:35+128:00 FR0000050809 128.1 EUR 1 XPAR 49183289 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-07T09:59:12+128:00 FR0000050809 128 EUR 58 XPAR 49183258 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-07T09:41:32+128:00 FR0000050809 127.9 EUR 15 XPAR 49181939 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-07T09:41:32+128:00 FR0000050809 127.8 EUR 50 XPAR 49181938 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-07T09:37:45+128:00 FR0000050809 128.3 EUR 36 XPAR 49181559 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-07T09:26:08+128:00 FR0000050809 128.4 EUR 42 XPAR 49180069 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-07T09:25:10+128:00 FR0000050809 128.4 EUR 4 XPAR 49180112 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-07T09:25:10+128:00 FR0000050809 128.4 EUR 18 XPAR 49180111 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-07T09:19:15+129:00 FR0000050809 129 EUR 48 XPAR 49178977 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-07T09:17:41+129:00 FR0000050809 129 EUR 11 XPAR 49178224 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-07T09:17:40+129:00 FR0000050809 129.1 EUR 64 XPAR 49178223 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-07T09:13:46+130:00 FR0000050809 129.5 EUR 35 XPAR 49178052 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-07T09:13:46+130:00 FR0000050809 129.5 EUR 28 XPAR 49178051 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-07T09:02:03+130:00 FR0000050809 129.9 EUR 32 XPAR 49174540 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2020-12-07T09:02:03+130:00 FR0000050809 129.9 EUR 168 XPAR 49174539 Employee share View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20201214005417/en/







