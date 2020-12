Einladung zur Live-Webkonferenz: So bereitet sich Carmignac auf das Jahr 2021 vor Gastautor: Simon Weiler | 14.12.2020, 06:12 | 45 | 0 | 0 14.12.2020, 06:12 | In jeder Hinsicht war 2020 ein beispielloses Jahr, das unter anderem wirtschaftliche, politische und ökologische Fragen aufwirft. Wie sollten wir das Jahr 2021 angehen? Melden Sie sich hier für die Webkonferenz am Donnerstag, 17. Dezember, um 16:00h Uhr (MEZ) an. Jetzt anmelden >> » Jetzt auf e-fundresearch.com weiterlesen Diesen Artikel teilen ANZEIGE Broker-Tipp* Über Smartbroker, ein Partnerunternehmen der wallstreet:online AG, können Anleger ab null Euro pro Order Wertpapiere erwerben: Aktien, Anleihen, 18.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag, ETFs, Zertifikate und Optionsscheine. Beim Smartbroker fallen keine Depotgebühren an. Der Anmeldeprozess für ein Smartbroker-Depot dauert nur fünf Minuten. * Wir möchten unsere Leser ehrlich informieren und aufklären sowie zu mehr finanzieller Freiheit beitragen: Wenn Sie über unseren Smartbroker handeln oder auf einen Werbe-Link klicken, wird uns das vergütet.

