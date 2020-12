Pure Plays & Nischen: So differenziert sich Credit Suisse Asset Management im Themenfonds-Universum Gastautor: Simon Weiler | 14.12.2020, 06:21 | 59 | 0 | 0 14.12.2020, 06:21 | Ausnutzen kurzfristiger Hypes oder kaum Pure Plays im Portfolio: Viele Themenfonds enttäuschen Mit thematischen Fondsstrategien lässt sich gutes Geld verdienen: Im Idealfall trifft diese Aussage jedoch nicht nur auf den Fondsanbieter, sondern auch auf den Fondsinvestor zu. Gerade in der jüngsten Vergangenheit gab es am Markt sowohl auf der aktiven, als auch auf der passiven Seite durchaus so manche (vermeintliche) „Produktinnovation“ zu beobachten, die aufgrund der Fokussierung auf sehr kurzlebige „Hypes“ zwar für Schlagzeilen, in den seltensten Fällen aber für einen langfristigen Mehrwert in einem ausgewogenen Investorenportfolio sorgen konnten. Darüber hinaus stehen Investoren unzählige thematische Produkte zur Verfügung, die zwar nach außen hin mit einem durchaus spannenden thematischen Fokus werben, bei genauerer Betrachtung der Portfoliostruktur aber enttäuschen: Wenn sich etwa die Top-10 Positionen eines „Big Data“ oder „Artificial Intelligence“-Fonds rein aus Allokationen in die „üblichen Verdächtigen“, also den US-Technologie Mega Caps (FAANG-Aktien) zusammensetzen, dann war das zwar rückblickend gesehen nicht schlecht für die Performance, aber sicherlich nicht die Art von „Research-Perlen“, die sich Investoren von derartigen Strategien erwarten. » Jetzt auf e-fundresearch.com weiterlesen



Diesen Artikel teilen ANZEIGE Broker-Tipp* Über Smartbroker, ein Partnerunternehmen der wallstreet:online AG, können Anleger ab null Euro pro Order Wertpapiere erwerben: Aktien, Anleihen, 18.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag, ETFs, Zertifikate und Optionsscheine. Beim Smartbroker fallen keine Depotgebühren an. Der Anmeldeprozess für ein Smartbroker-Depot dauert nur fünf Minuten. * Wir möchten unsere Leser ehrlich informieren und aufklären sowie zu mehr finanzieller Freiheit beitragen: Wenn Sie über unseren Smartbroker handeln oder auf einen Werbe-Link klicken, wird uns das vergütet.

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer