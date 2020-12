Credit Suisse AM: Fonds für Small und Mid Caps wird zum „Entrepreneur“-Fonds

Credit Suisse Asset Management hat entschieden, den Anlageschwerpunkt des Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Europe Equity Fund auf europäische Firmen zu verlagern, die sich im Besitz von Familien und Unternehmern befinden. Der 1994 aufgelegte Fonds investierte bislang mindestens zwei Drittel seines Vermögens in kleine und mittelgroße europäische Firmen, wobei er Anlagen in Familienunternehmen bevorzugte. Ab dem 14. Januar 2021 wird sich der Fonds auf dieses attraktive Marktsegment konzentrieren. Aufgrund dieser Änderung wird der Fonds in Credit Suisse (Lux) European Entrepreneur Equity Fund (ISIN LU2066958385, Anteilklasse EUR B) umbenannt. Das Anlageuniversum wird erweitert, um zukünftig Unternehmen jeder Größenordnung zu umfassen. Der umbenannte Fonds, der unter der Leitung von Gianfranco Iafigliola geführt wird, wird auch die im Credit Suisse Sustainable Investing Framework definierten ESG-Kriterien in seinen Anlageprozess einbeziehen.

„Als führende Bank für Unternehmer pflegen wir bei der Credit Suisse eine lange Tradition der unterstützenden Zusammenarbeit mit Familienunternehmen. Die Gruppe der inhabergeführten Familienunternehmen hat die breiteren Aktienmärkte in den letzten Jahrzehnten weltweit in den Schatten gestellt, wobei der Abstand in Europa besonders stark ausgeprägt ist“, sagt Filippo Rima, Leiter Equities bei Credit Suisse Asset Management. „Das liegt vor allem am geschäftlichen Engagement der Unternehmer, an den besseren Unternehmensergebnissen, der geringeren Verschuldung und dem starken Fokus auf langfristige Anlageentscheidungen, die es den Firmen ermöglichen, sich auch in schwierigen Marktsituationen wie derzeit langfristig und nachhaltig zu behaupten.“

Der Credit Suisse (Lux) European Entrepreneur Equity Fund ist ein in Luxemburg domizilierter UCITS-konformer Anlagefonds mit täglicher Liquidität.