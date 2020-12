Metro erwartet weitere Einbußen durch die Corona-Pandemie

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die Corona-Pandemie wird den Großhandelskonzern Metro auch im neuen Geschäftsjahr belasten. So geht das Unternehmen für 2020/21 (per Ende September) von weiteren Rückgängen bei Umsatz und operativem Ergebnis aus, wie das MDax-Unternehmen am Montagabend in Düsseldorf mitteilte. So erwartet der Großhändler einen leichten währungs- und portfoliobereinigten Umsatzrückgang. Auch flächenbereinigt dürften die Erlöse sinken. Beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) erwartet Metro ein Minus im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Nachbörslich legte die Aktie etwas zu.

Metro rechnet dabei mit staatlichen Beschränkungen des öffentlichen Lebens, die teilweise bis in das zweite Quartal andauern dürften. Für einen Monat mit vollständigem Lockdown geht Metro dabei von Umsatzeinbußen im gesamten Länderportfolio von durchschnittlich 400 Millionen Euro aus. Für die Zeit danach prognostiziert der Großhändler eine schnelle Erholung von Gastronomie und Tourismus. Für das zweite Halbjahr erwartet das Unternehmen daher eine deutlich bessere Entwicklung als in den ersten sechs Monaten./nas/fba